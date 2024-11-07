https://ria.ru/20241107/pozhar-1982431741.html
При пожаре в частном доме в Ингушетии погиб ребенок
При пожаре в частном доме в Ингушетии погиб ребенок - РИА Новости, 07.11.2024
При пожаре в частном доме в Ингушетии погиб ребенок
Ребенок погиб в четверг в результате пожара в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии, от огня пострадали еще два человека, сообщило региональное... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:44
2024-11-07T14:44
2024-11-07T15:55
происшествия
малгобекский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Ребенок погиб в четверг в результате пожара в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии, от огня пострадали еще два человека, сообщило региональное главное управление МЧС РФ в Telegram-канале. "В Малгобекском районе в селении Инарки по улице Дзагиева произошло возгорание частного домовладения. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. В результате пожара пострадали три человека, в том числе двое детей, из них один ребенок скончался", - говорится в сообщении. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В тушении пожара, по данным ведомства, участвовали 16 человек и четыре единицы техники.Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку по факту пожара. По информации ведомства, погибший ребенок 2021 года рождения, пострадавший – 2020 года рождения."В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства о защите прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
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происшествия, малгобекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия
Происшествия, Малгобекский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Ингушетия
При пожаре в частном доме в Ингушетии погиб ребенок
При пожаре в частном доме в Ингушетии погиб ребенок, еще два человека пострадали
НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости.
Ребенок погиб в четверг в результате пожара в частном доме в селе в Малгобекском районе Ингушетии, от огня пострадали еще два человека, сообщило региональное главное управление МЧС РФ в Telegram-канале
.
"В Малгобекском районе в селении Инарки по улице Дзагиева произошло возгорание частного домовладения. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. В результате пожара пострадали три человека, в том числе двое детей, из них один ребенок скончался", - говорится в сообщении.
Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В тушении пожара, по данным ведомства, участвовали 16 человек и четыре единицы техники.
Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку по факту пожара. По информации ведомства, погибший ребенок 2021 года рождения, пострадавший – 2020 года рождения.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства о защите прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.