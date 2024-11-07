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Посол Австралии в США удалил негативные комментарии о Трампе в соцсетях - РИА Новости, 07.11.2024
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06:53 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/posol-1982343489.html
Посол Австралии в США удалил негативные комментарии о Трампе в соцсетях
Посол Австралии в США удалил негативные комментарии о Трампе в соцсетях - РИА Новости, 07.11.2024
Посол Австралии в США удалил негативные комментарии о Трампе в соцсетях
Посол Австралии в США Кевин Радд, не раз негативно высказывавшийся об экс-президенте США Дональде Трампе в соцсетях, удалил свои комментарии с критикой в его... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T06:53
2024-11-07T06:53
сша
австралия
вашингтон (штат)
дональд трамп
камала харрис
кевин радд
в мире
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Посол Австралии в США Кевин Радд, не раз негативно высказывавшийся об экс-президенте США Дональде Трампе в соцсетях, удалил свои комментарии с критикой в его адрес после того, как Трамп объявил о победе на президентских выборах. "Из уважения к офису президента США и после избрания президента Трампа посол Радд удалил эти старые комментарии со своего персонального сайта и из каналов в соцсетях", - говорится в заявлении на сайте Радда. Отмечается, что Радд ранее "активно комментировал американскую политику", пока не занял роль посла, а его высказывания были удалены из соцсетей, чтобы никто не интерпретировал их как официальную позицию Австралии по отношению к Трампу. В свою очередь газета Sydney Morning Herald напоминает, что Радд ранее называл Трампа "предателем Запада" и "наиболее разрушительным президентом в истории" США. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982341892.html
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сша
австралия
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сша, австралия, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, кевин радд, в мире
США, Австралия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Камала Харрис, Кевин Радд, В мире
Посол Австралии в США удалил негативные комментарии о Трампе в соцсетях

Посол Австралии в США Радд удалил негативные комментарии о Трампе в соцсетях

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Посол Австралии в США Кевин Радд, не раз негативно высказывавшийся об экс-президенте США Дональде Трампе в соцсетях, удалил свои комментарии с критикой в его адрес после того, как Трамп объявил о победе на президентских выборах.
"Из уважения к офису президента США и после избрания президента Трампа посол Радд удалил эти старые комментарии со своего персонального сайта и из каналов в соцсетях", - говорится в заявлении на сайте Радда.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Отмечается, что Радд ранее "активно комментировал американскую политику", пока не занял роль посла, а его высказывания были удалены из соцсетей, чтобы никто не интерпретировал их как официальную позицию Австралии по отношению к Трампу.
В свою очередь газета Sydney Morning Herald напоминает, что Радд ранее называл Трампа "предателем Запада" и "наиболее разрушительным президентом в истории" США.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
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СШААвстралияВашингтон (штат)Дональд ТрампКамала ХаррисКевин РаддВ мире
 
 
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