https://ria.ru/20241107/posol-1982343489.html

Посол Австралии в США удалил негативные комментарии о Трампе в соцсетях

Посол Австралии в США удалил негативные комментарии о Трампе в соцсетях - РИА Новости, 07.11.2024

Посол Австралии в США удалил негативные комментарии о Трампе в соцсетях

Посол Австралии в США Кевин Радд, не раз негативно высказывавшийся об экс-президенте США Дональде Трампе в соцсетях, удалил свои комментарии с критикой в его... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T06:53

2024-11-07T06:53

2024-11-07T06:53

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Посол Австралии в США Кевин Радд, не раз негативно высказывавшийся об экс-президенте США Дональде Трампе в соцсетях, удалил свои комментарии с критикой в его адрес после того, как Трамп объявил о победе на президентских выборах. "Из уважения к офису президента США и после избрания президента Трампа посол Радд удалил эти старые комментарии со своего персонального сайта и из каналов в соцсетях", - говорится в заявлении на сайте Радда. Отмечается, что Радд ранее "активно комментировал американскую политику", пока не занял роль посла, а его высказывания были удалены из соцсетей, чтобы никто не интерпретировал их как официальную позицию Австралии по отношению к Трампу. В свою очередь газета Sydney Morning Herald напоминает, что Радд ранее называл Трампа "предателем Запада" и "наиболее разрушительным президентом в истории" США. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982341892.html

https://ria.ru/20241107/isiba--1982342229.html

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сша, австралия, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, кевин радд, в мире