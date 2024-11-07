https://ria.ru/20241107/poni-1982476064.html

На Городской ферме ВДНХ поселилась застенчивая пони Пчелка

На Городской ферме ВДНХ поселилась застенчивая пони Пчелка - РИА Новости, 07.11.2024

На Городской ферме ВДНХ поселилась застенчивая пони Пчелка

"Застенчивая" пони Пчелка поселилась на Городской ферме на ВДНХ в Москве, она уже успела подружиться с козами, ослицей Глашей и альпака Педро, сообщили... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:58

2024-11-07T17:58

2024-11-07T17:58

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Застенчивая" пони Пчелка поселилась на Городской ферме на ВДНХ в Москве, она уже успела подружиться с козами, ослицей Глашей и альпака Педро, сообщили журналистам в пресс-службе ВДНХ. "Радостная новость для всех любителей животных: на Городской ферме ВДНХ новая обитательница - шетлендский пони Пчелка. Этой очаровательной лошадке всего четыре года, и она немного застенчива. Пчелка приехала из подмосковного сафари-парка и уже подружилась с козами и альпака Педро", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что Пчелка только привыкает контактировать с людьми. Сейчас животное приучается к ежедневному уходу и изучает территорию фермы во время долгих прогулок с зоологами. "Пони уже разрешает себя чистить, любит, когда ей чешут спину специальными щетками. Благодаря заботам сотрудников, а также разнообразному рациону, в который, помимо сена, входят овощи, витаминно-травяная мука, мюсли и другие "деликатесы" для лошадей, Пчелка выглядит довольной и ухоженной. Она успела подружиться с козами, ослицей Глашей и альпака Педро. Именно в таком составе эта необычная компания теперь отправляется на прогулки. Несмотря на застенчивость, очаровательная Пчелка общается и с посетителями Городской фермы, активно выпрашивая у них лакомства при встрече", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240812/alpaka-1965714455.html

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москва, вднх, общество