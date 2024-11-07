https://ria.ru/20241107/polsha-1982430262.html

Польша установит укрепления на границе с Россией и Белоруссией

Польша установит укрепления на границе с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 07.11.2024

Польша установит укрепления на границе с Россией и Белоруссией

Польша в течение ближайших трех дней установит на восточной границе - с Белоруссией и Россией - первые укрепления, в том числе бетонные ежи, в рамках... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:40

2024-11-07T14:40

2024-11-07T14:41

россия

белоруссия

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такер карлсон

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ВАРШАВА, 7 ноя – РИА Новости. Польша в течение ближайших трех дней установит на восточной границе - с Белоруссией и Россией - первые укрепления, в том числе бетонные ежи, в рамках "Восточного щита", заявил в эфире радиостанции Zet глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. "В ближайшие дни - перед Днем независимости (11 ноября – ред.) - на нашей восточной границе (с РФ и Белоруссией - ред.) будут возведены первые укрепления в рамках "Восточного щита", - сказал он. Отвечая на вопрос, что этот процесс будет включать, министр назвал укрепления, затрудняющие мобильность войск вероятного противника, железобетонные ежи и подготовку местности. Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны – "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 млрд злотых (2,5 миллиарда долларов США), было принято Советом министров Польши 10 июня на выездном заседании в Белостоке. Согласно заявлению канцелярии польского премьера, "правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Белоруссии и России". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241028/smi-1980415055.html

https://ria.ru/20240618/polsha-1953789552.html

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россия, белоруссия, москва, владимир путин, такер карлсон, нато