https://ria.ru/20241107/polsha-1982375692.html

В Польше сделали заявление об уничтожении ракет над Украиной

В Польше сделали заявление об уничтожении ракет над Украиной - РИА Новости, 07.11.2024

В Польше сделали заявление об уничтожении ракет над Украиной

Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:48

2024-11-07T10:48

2024-11-07T17:36

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ВАРШАВА, 7 ноя — РИА Новости. Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet. Ранее американская газета Hill сообщила, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО — Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией. В эфире радиостанции RadioZet министру был задан вопрос: "Должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной? Да или нет?" "Нет", — ответил Косиняк-Камыш. Он добавил, необходимо ждать решения НАТО. "Если был бы ответ и общая позиция НАТО, то только тогда принимается решение. <...> На сегодняшний день такого решения нет", — сказал министр.По его словам, Владимир Зеленский "изо всех сил" старается, чтобы интерес к украинским делам не спадал. "Ему точно было бы легче, если бы другие страны тоже участвовали в этой войне. Но Польша — не сторона конфликта", — указал Косиняк-Камыш.Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран. Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша "поддастся авантюрному порыву" и попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил ранее РИА Новости директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима, подчеркнул он.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982062515.html

https://ria.ru/20240902/nato-1969907295.html

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