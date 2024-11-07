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В Польше сделали заявление об уничтожении ракет над Украиной - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 07.11.2024 (обновлено: 17:36 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/polsha-1982375692.html
В Польше сделали заявление об уничтожении ракет над Украиной
В Польше сделали заявление об уничтожении ракет над Украиной - РИА Новости, 07.11.2024
В Польше сделали заявление об уничтожении ракет над Украиной
Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:48
2024-11-07T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
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ВАРШАВА, 7 ноя — РИА Новости. Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet. Ранее американская газета Hill сообщила, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО — Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией. В эфире радиостанции RadioZet министру был задан вопрос: "Должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной? Да или нет?" "Нет", — ответил Косиняк-Камыш. Он добавил, необходимо ждать решения НАТО. "Если был бы ответ и общая позиция НАТО, то только тогда принимается решение. &lt;...&gt; На сегодняшний день такого решения нет", — сказал министр.По его словам, Владимир Зеленский "изо всех сил" старается, чтобы интерес к украинским делам не спадал. "Ему точно было бы легче, если бы другие страны тоже участвовали в этой войне. Но Польша — не сторона конфликта", — указал Косиняк-Камыш.Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран. Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша "поддастся авантюрному порыву" и попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил ранее РИА Новости директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима, подчеркнул он.
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982062515.html
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в мире, украина, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша
В Польше сделали заявление об уничтожении ракет над Украиной

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не должна сбивать ракеты над Украиной

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 ноя — РИА Новости. Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet.
Ранее американская газета Hill сообщила, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО — Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией.
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В эфире радиостанции RadioZet министру был задан вопрос: "Должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной? Да или нет?"
"Нет", — ответил Косиняк-Камыш.
Он добавил, необходимо ждать решения НАТО. "Если был бы ответ и общая позиция НАТО, то только тогда принимается решение. <...> На сегодняшний день такого решения нет", — сказал министр.
По его словам, Владимир Зеленский "изо всех сил" старается, чтобы интерес к украинским делам не спадал. "Ему точно было бы легче, если бы другие страны тоже участвовали в этой войне. Но Польша — не сторона конфликта", — указал Косиняк-Камыш.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша "поддастся авантюрному порыву" и попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил ранее РИА Новости директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима, подчеркнул он.
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