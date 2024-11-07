В Польше сделали заявление об уничтожении ракет над Украиной
Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не должна сбивать ракеты над Украиной
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 ноя — РИА Новости. Польские военные не должны сбивать ракеты над Украиной, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet.
Ранее американская газета Hill сообщила, что члены палаты представителей США направили письмо президенту Джо Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО — Польше расширить свою противовоздушную оборону на небо Украины, чтобы сбивать российские ракеты над ее территорией.
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В эфире радиостанции RadioZet министру был задан вопрос: "Должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной? Да или нет?"
"Нет", — ответил Косиняк-Камыш.
Он добавил, необходимо ждать решения НАТО. "Если был бы ответ и общая позиция НАТО, то только тогда принимается решение. <...> На сегодняшний день такого решения нет", — сказал министр.
По его словам, Владимир Зеленский "изо всех сил" старается, чтобы интерес к украинским делам не спадал. "Ему точно было бы легче, если бы другие страны тоже участвовали в этой войне. Но Польша — не сторона конфликта", — указал Косиняк-Камыш.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша "поддастся авантюрному порыву" и попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил ранее РИА Новости директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима, подчеркнул он.
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