https://ria.ru/20241107/politolog-1982392811.html
Политолог назвал кандидата на пост госсекретаря США радикальным
Политолог назвал кандидата на пост госсекретаря США радикальным - РИА Новости, 07.11.2024
Политолог назвал кандидата на пост госсекретаря США радикальным
Претендент на пост Госсекретаря США Марко Рубио является крайне радикальным ястребом и вряд ли полностью прекратит поддержку Украины, однако фокус внимания... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:09
2024-11-07T12:09
2024-11-07T12:09
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ричард гренелл
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Претендент на пост Госсекретаря США Марко Рубио является крайне радикальным ястребом и вряд ли полностью прекратит поддержку Украины, однако фокус внимания госдепа при нём может сместиться на Ближний Восток, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее газета Politico сообщила, что американские сенаторы Марко Рубио и Уильям Хагерти, а также бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США, до этого посол США в Германии Ричард Гренелл являются кандидатами на пост госсекретаря в будущей администрации Дональда Трампа, победившего на выборах президента США. "Рубио - это крайне ястребиный и радикальный вариант. Хоть он сделал заявление, дескать, для нас поддержка Украины - это плохо, но Рубио - это один из радикальных ястребов. На самом деле он не такой уж и хороший для России вариант. Остальные (Уильям Хагерти и Ричард Гренелл - ред.) тоже занимают ястребиные позиции, но Рубио по сравнению с другими - ястреб из ястребов. Вполне вероятен вариант, что Рубио переключит фокус внимания с России и Украины на ближневосточный конфликт", - сказал он. Эксперт добавил, что Рубио - молодой, сформированный в годы однополярности человек, поэтому очевидно, что это не очень хороший вариант для России. "Может, там на Украине и будут сокращения помощи, но не будет уж прямо реального пересмотра этого проекта. Конечно, всё зависит не только от госсекретаря, секретарь - это одна из значимых персон, но не только он формирует внешнюю политику", - отметил Блохин. Эксперт пояснил, что другие кандидаты хоть и являются авторитетными людьми, но персона Рубио является гораздо более медийной и популярной среди республиканцев, поэтому его назначение видится гораздо более вероятным, несмотря на богатый дипломатический опыт бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла. "Из-за медийности, из-за упоминания в СМИ поставят Рубио, все про него знают, а вот про Гренелла надо порасспрашивать, поэтому Трамп может сделать ставку именно на Рубио. С точки зрения опыта, понимания проблемы бывший посол в Германии будет, конечно, лучше для России", - заключил он. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, украина, германия, марко рубио, дональд трамп, ричард гренелл, российская академия наук, politico, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Германия, Марко Рубио, Дональд Трамп, Ричард Гренелл, Российская академия наук, Politico, NBC, Выборы президента США — 2024
Политолог назвал кандидата на пост госсекретаря США радикальным
Политолог Блохин: Рубио вряд ли полностью прекратит поддержку Украины
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Претендент на пост Госсекретаря США Марко Рубио является крайне радикальным ястребом и вряд ли полностью прекратит поддержку Украины, однако фокус внимания госдепа при нём может сместиться на Ближний Восток, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее газета Politico
сообщила, что американские сенаторы Марко Рубио и Уильям Хагерти, а также бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США, до этого посол США в Германии Ричард Гренелл
являются кандидатами на пост госсекретаря в будущей администрации Дональда Трампа
, победившего на выборах президента США.
"Рубио - это крайне ястребиный и радикальный вариант. Хоть он сделал заявление, дескать, для нас поддержка Украины - это плохо, но Рубио - это один из радикальных ястребов. На самом деле он не такой уж и хороший для России
вариант. Остальные (Уильям Хагерти и Ричард Гренелл - ред.) тоже занимают ястребиные позиции, но Рубио по сравнению с другими - ястреб из ястребов. Вполне вероятен вариант, что Рубио переключит фокус внимания с России и Украины на ближневосточный конфликт", - сказал он.
Эксперт добавил, что Рубио - молодой, сформированный в годы однополярности человек, поэтому очевидно, что это не очень хороший вариант для России.
"Может, там на Украине и будут сокращения помощи, но не будет уж прямо реального пересмотра этого проекта. Конечно, всё зависит не только от госсекретаря, секретарь - это одна из значимых персон, но не только он формирует внешнюю политику", - отметил Блохин.
Эксперт пояснил, что другие кандидаты хоть и являются авторитетными людьми, но персона Рубио является гораздо более медийной и популярной среди республиканцев, поэтому его назначение видится гораздо более вероятным, несмотря на богатый дипломатический опыт бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла.
"Из-за медийности, из-за упоминания в СМИ поставят Рубио, все про него знают, а вот про Гренелла надо порасспрашивать, поэтому Трамп может сделать ставку именно на Рубио. С точки зрения опыта, понимания проблемы бывший посол в Германии будет, конечно, лучше для России", - заключил он.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC
, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.