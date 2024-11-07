Рейтинг@Mail.ru
На Кубани пассажирский поезд столкнулся с опорой контактной сети - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/poezd-1982366930.html
На Кубани пассажирский поезд столкнулся с опорой контактной сети
На Кубани пассажирский поезд столкнулся с опорой контактной сети - РИА Новости, 07.11.2024
На Кубани пассажирский поезд столкнулся с опорой контактной сети
Пассажирский поезд сообщением Адлер-Владикавказ столкнулся с опорой контактной сети в Краснодарском крае, в результате никто не пострадал, сообщили в южной... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:16
2024-11-07T10:16
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982366288_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_3266b05dc5105754d740c9f91c26b429.jpg
КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд сообщением Адлер-Владикавказ столкнулся с опорой контактной сети в Краснодарском крае, в результате никто не пострадал, сообщили в южной транспортной прокуратуре в Telegram-канале. "На перегоне станций Куринская-Навагинская произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Адлер-Владикавказ с опорой контактной сети. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства. Туапсинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров из-за задержки поездов.
https://ria.ru/20241013/dtp-1977837666.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982366288_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3539cfebb42ef79cd20a1b3b08dcc612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани пассажирский поезд столкнулся с опорой контактной сети

На перегоне Куринская — Навагинская поезд столкнулся с опорой контактной сети

© Фото : Южная транспортная прокуратураМесто столкновения пассажирского поезда с опорой контактной сети на перегоне станций Куринская-Навагинская
Место столкновения пассажирского поезда с опорой контактной сети на перегоне станций Куринская-Навагинская - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Южная транспортная прокуратура
Место столкновения пассажирского поезда с опорой контактной сети на перегоне станций Куринская-Навагинская
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд сообщением Адлер-Владикавказ столкнулся с опорой контактной сети в Краснодарском крае, в результате никто не пострадал, сообщили в южной транспортной прокуратуре в Telegram-канале.
"На перегоне станций Куринская-Навагинская произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Адлер-Владикавказ с опорой контактной сети. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Туапсинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров из-за задержки поездов.
На месте столкновения поезда с автомобилем на станции Худоеланская в Приангарье - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
В Приангарье два человека погибли при столкновении поезда с легковушкой
13 октября, 15:50
 
ПроисшествияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала