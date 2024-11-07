https://ria.ru/20241107/poezd-1982366930.html

На Кубани пассажирский поезд столкнулся с опорой контактной сети

На Кубани пассажирский поезд столкнулся с опорой контактной сети - РИА Новости, 07.11.2024

На Кубани пассажирский поезд столкнулся с опорой контактной сети

Пассажирский поезд сообщением Адлер-Владикавказ столкнулся с опорой контактной сети в Краснодарском крае, в результате никто не пострадал, сообщили в южной... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:16

2024-11-07T10:16

2024-11-07T10:16

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд сообщением Адлер-Владикавказ столкнулся с опорой контактной сети в Краснодарском крае, в результате никто не пострадал, сообщили в южной транспортной прокуратуре в Telegram-канале. "На перегоне станций Куринская-Навагинская произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Адлер-Владикавказ с опорой контактной сети. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства. Туапсинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров из-за задержки поездов.

https://ria.ru/20241013/dtp-1977837666.html

краснодарский край

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край