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На Кубани пассажирский поезд столкнулся с опорой контактной сети
На Кубани пассажирский поезд столкнулся с опорой контактной сети - РИА Новости, 07.11.2024
На Кубани пассажирский поезд столкнулся с опорой контактной сети
Пассажирский поезд сообщением Адлер-Владикавказ столкнулся с опорой контактной сети в Краснодарском крае, в результате никто не пострадал, сообщили в южной... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:16
2024-11-07T10:16
2024-11-07T10:16
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Пассажирский поезд сообщением Адлер-Владикавказ столкнулся с опорой контактной сети в Краснодарском крае, в результате никто не пострадал, сообщили в южной транспортной прокуратуре в Telegram-канале. "На перегоне станций Куринская-Навагинская произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Адлер-Владикавказ с опорой контактной сети. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства. Туапсинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров из-за задержки поездов.
https://ria.ru/20241013/dtp-1977837666.html
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани пассажирский поезд столкнулся с опорой контактной сети
На перегоне Куринская — Навагинская поезд столкнулся с опорой контактной сети