https://ria.ru/20241107/podrostok-1982364608.html

В Подмосковье подросток зарубил топором мать и сдался правоохранителям

В Подмосковье подросток зарубил топором мать и сдался правоохранителям - РИА Новости, 07.11.2024

В Подмосковье подросток зарубил топором мать и сдался правоохранителям

Пятнадцатилетний подросток зарубил топором мать в подмосковном Сергиев Посаде, а после сам сообщил о случившемся в полицию, он задержан, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:06

2024-11-07T10:06

2024-11-07T10:06

происшествия

сергиев посад

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток зарубил топором мать в подмосковном Сергиев Посаде, а после сам сообщил о случившемся в полицию, он задержан, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве своей матери", - сообщила она. По данным следствия, утром 6 ноября несовершеннолетний нанес матери множество ударов топором по голове в частном доме в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа. Смерть женщины наступила на месте происшествия. "О совершенном убийстве подросток сам сообщил в правоохранительные органы, после чего был задержан", - сказала Врадий. Она добавила, что с мальчиком сейчас работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотив.

https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html

https://ria.ru/20241102/ubiystvo-1981567452.html

сергиев посад

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происшествия, сергиев посад, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом