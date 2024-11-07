https://ria.ru/20241107/podpole-1982344769.html

Подполье сообщило об ударах по местам временной дислокации ВСУ под Киевом

Подполье сообщило об ударах по местам временной дислокации ВСУ под Киевом - РИА Новости, 07.11.2024

Подполье сообщило об ударах по местам временной дислокации ВСУ под Киевом

Удары нанесены в пригороде Киева Вышгороде по местам временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T07:22

2024-11-07T07:22

2024-11-07T07:31

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

киев

сергей лебедев

в мире

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Киева Вышгороде по местам временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Рано утром 7 ноября в пригороде Киева Вышгороде прозвучала серия взрывов... Пока известно, что два прилета были в места временной дислокации бандеровцев, где происходит перераспределение теробороны из разных городов по подразделениям перед отправкой на фронт", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20241106/nikolaev-1982103899.html

киев

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вооруженные силы украины, киев, сергей лебедев, в мире