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Подполье сообщило об ударах по местам временной дислокации ВСУ под Киевом - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 07.11.2024 (обновлено: 07:31 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/podpole-1982344769.html
Подполье сообщило об ударах по местам временной дислокации ВСУ под Киевом
Подполье сообщило об ударах по местам временной дислокации ВСУ под Киевом - РИА Новости, 07.11.2024
Подполье сообщило об ударах по местам временной дислокации ВСУ под Киевом
Удары нанесены в пригороде Киева Вышгороде по местам временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:22
2024-11-07T07:31
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
киев
сергей лебедев
в мире
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Киева Вышгороде по местам временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Рано утром 7 ноября в пригороде Киева Вышгороде прозвучала серия взрывов... Пока известно, что два прилета были в места временной дислокации бандеровцев, где происходит перераспределение теробороны из разных городов по подразделениям перед отправкой на фронт", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20241106/nikolaev-1982103899.html
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вооруженные силы украины, киев, сергей лебедев, в мире
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев, Сергей Лебедев, В мире
Подполье сообщило об ударах по местам временной дислокации ВСУ под Киевом

Подполье: ВС России нанесли удары по местам временной дислокации ВСУ в Вышгороде

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Су-34
Самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Су-34 . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Киева Вышгороде по местам временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Рано утром 7 ноября в пригороде Киева Вышгороде прозвучала серия взрывов... Пока известно, что два прилета были в места временной дислокации бандеровцев, где происходит перераспределение теробороны из разных городов по подразделениям перед отправкой на фронт", - сообщил Лебедев.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Подполье сообщило об ударе по электроподстанции и базе в Николаеве
Вчера, 07:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКиевСергей ЛебедевВ мире
 
 
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