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Подполье сообщило об ударах по местам временной дислокации ВСУ под Киевом
Подполье сообщило об ударах по местам временной дислокации ВСУ под Киевом - РИА Новости, 07.11.2024
Подполье сообщило об ударах по местам временной дислокации ВСУ под Киевом
Удары нанесены в пригороде Киева Вышгороде по местам временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:22
2024-11-07T07:22
2024-11-07T07:31
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
киев
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Киева Вышгороде по местам временной дислокации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Рано утром 7 ноября в пригороде Киева Вышгороде прозвучала серия взрывов... Пока известно, что два прилета были в места временной дислокации бандеровцев, где происходит перераспределение теробороны из разных городов по подразделениям перед отправкой на фронт", - сообщил Лебедев.
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вооруженные силы украины, киев, сергей лебедев, в мире
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев, Сергей Лебедев, В мире
Подполье сообщило об ударах по местам временной дислокации ВСУ под Киевом
Подполье: ВС России нанесли удары по местам временной дислокации ВСУ в Вышгороде