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Объем производства мяса овец и коз в Подмосковье вырос более чем на 10% - РИА Новости, 07.11.2024
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Новости Подмосковья
 
19:44 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/podmoskove-1982498619.html
Объем производства мяса овец и коз в Подмосковье вырос более чем на 10%
Объем производства мяса овец и коз в Подмосковье вырос более чем на 10% - РИА Новости, 07.11.2024
Объем производства мяса овец и коз в Подмосковье вырос более чем на 10%
Сельхозпроизводители Подмосковья за январь-сентябрь увеличили объемы выпуска мяса овец и коз в живом весе на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:44
2024-11-07T19:44
новости подмосковья
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сельхозпроизводители Подмосковья за январь-сентябрь увеличили объемы выпуска мяса овец и коз в живом весе на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что всего за три квартала в регионе было произведено 515,9 тонны овец и коз в живом весе на убой. С января этого года овцеводческое хозяйство Подмосковья, расположенное в Можайском городском округе, реализовало 149,5 тонны в живом весе овец на убой и более 1,2 тысячи голов племенного молодняка. Хозяйство имеет статус племенного репродуктора по разведению овец первой отечественной породы – куйбышевской, известной своей мясной продуктивностью. Так, вес ягнят в возрасте шести месяцев может достигать от 40 до 60 килограммов.
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Новости Подмосковья, Россия

Объем производства мяса овец и коз в Подмосковье вырос более чем на 10%

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТорговля мясом баранины
Торговля мясом баранины - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Торговля мясом баранины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сельхозпроизводители Подмосковья за январь-сентябрь увеличили объемы выпуска мяса овец и коз в живом весе на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что всего за три квартала в регионе было произведено 515,9 тонны овец и коз в живом весе на убой.
С января этого года овцеводческое хозяйство Подмосковья, расположенное в Можайском городском округе, реализовало 149,5 тонны в живом весе овец на убой и более 1,2 тысячи голов племенного молодняка.
Хозяйство имеет статус племенного репродуктора по разведению овец первой отечественной породы – куйбышевской, известной своей мясной продуктивностью. Так, вес ягнят в возрасте шести месяцев может достигать от 40 до 60 килограммов.
 
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