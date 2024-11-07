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Объем производства мяса овец и коз в Подмосковье вырос более чем на 10%

Объем производства мяса овец и коз в Подмосковье вырос более чем на 10% - РИА Новости, 07.11.2024

Объем производства мяса овец и коз в Подмосковье вырос более чем на 10%

Сельхозпроизводители Подмосковья за январь-сентябрь увеличили объемы выпуска мяса овец и коз в живом весе на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:44

2024-11-07T19:44

2024-11-07T19:44

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сельхозпроизводители Подмосковья за январь-сентябрь увеличили объемы выпуска мяса овец и коз в живом весе на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что всего за три квартала в регионе было произведено 515,9 тонны овец и коз в живом весе на убой. С января этого года овцеводческое хозяйство Подмосковья, расположенное в Можайском городском округе, реализовало 149,5 тонны в живом весе овец на убой и более 1,2 тысячи голов племенного молодняка. Хозяйство имеет статус племенного репродуктора по разведению овец первой отечественной породы – куйбышевской, известной своей мясной продуктивностью. Так, вес ягнят в возрасте шести месяцев может достигать от 40 до 60 килограммов.

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