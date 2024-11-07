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Пленный рассказал об офицере ВСУ, гордящемся отправкой солдат на убой - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:42 07.11.2024 (обновлено: 04:55 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/plennyy-1982336515.html
Пленный рассказал об офицере ВСУ, гордящемся отправкой солдат на убой
Пленный рассказал об офицере ВСУ, гордящемся отправкой солдат на убой - РИА Новости, 07.11.2024
Пленный рассказал об офицере ВСУ, гордящемся отправкой солдат на убой
Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, что офицер ВСУ - один из командиров механизированного... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T03:42
2024-11-07T04:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
валерий герасимов
украина
вооруженные силы украины
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КУРСК, 7 ноя - РИА Новости. Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, что офицер ВСУ - один из командиров механизированного батальона - отправил на убой семь личных составов этого батальона и сейчас с гордостью командует восьмым. "Это командир батальона, механизированного батальона ... Это "человечище", он гордится тем, что он "ложит" (отправляет на убой - ред.) личный состав. Говорит, семь батальонов положил - вы восьмые… Весь механизированный батальон об этом знает, все, все поголовно. Он так на ППД (пункт постоянной дислокации - ред.) с раненными общался, которые - "осколочные", ходить не может, а он - "ты по-любому у меня пойдешь". Такое отношение - отношение не как к людям, грубо говоря, я даже перестал себя за человека считать", - рассказал пленный. Николенко - стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, он сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области. Он рассказывал, что его мобилизовали на Украине под угрозами жизни его матери. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241106/vsu-1982195813.html
https://ria.ru/20241101/vsu-1981259494.html
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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал об офицере ВСУ, гордящемся отправкой солдат на убой

Пленный Николенко: офицер ВСУ гордится отправкой на убой семи составов батальона

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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КУРСК, 7 ноя - РИА Новости. Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, что офицер ВСУ - один из командиров механизированного батальона - отправил на убой семь личных составов этого батальона и сейчас с гордостью командует восьмым.
"Это командир батальона, механизированного батальона ... Это "человечище", он гордится тем, что он "ложит" (отправляет на убой - ред.) личный состав. Говорит, семь батальонов положил - вы восьмые… Весь механизированный батальон об этом знает, все, все поголовно. Он так на ППД (пункт постоянной дислокации - ред.) с раненными общался, которые - "осколочные", ходить не может, а он - "ты по-любому у меня пойдешь". Такое отношение - отношение не как к людям, грубо говоря, я даже перестал себя за человека считать", - рассказал пленный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Украинские военные пожаловались на усиление атак со стороны России
Вчера, 14:06
Николенко - стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, он сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области. Он рассказывал, что его мобилизовали на Украине под угрозами жизни его матери.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Военнослужащий ВСУ в пункте временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Украинский военный рассказал об условиях содержания в российском плену
1 ноября, 03:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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