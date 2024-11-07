Пленный рассказал об офицере ВСУ, гордящемся отправкой солдат на убой
Пленный Николенко: офицер ВСУ гордится отправкой на убой семи составов батальона
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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КУРСК, 7 ноя - РИА Новости. Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, что офицер ВСУ - один из командиров механизированного батальона - отправил на убой семь личных составов этого батальона и сейчас с гордостью командует восьмым.
"Это командир батальона, механизированного батальона ... Это "человечище", он гордится тем, что он "ложит" (отправляет на убой - ред.) личный состав. Говорит, семь батальонов положил - вы восьмые… Весь механизированный батальон об этом знает, все, все поголовно. Он так на ППД (пункт постоянной дислокации - ред.) с раненными общался, которые - "осколочные", ходить не может, а он - "ты по-любому у меня пойдешь". Такое отношение - отношение не как к людям, грубо говоря, я даже перестал себя за человека считать", - рассказал пленный.
Николенко - стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, он сдался в плен российской армии, оказавшись в окружении на территории Курской области. Он рассказывал, что его мобилизовали на Украине под угрозами жизни его матери.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.