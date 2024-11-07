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В Петербурге мужчина засмотрелся в телефон и упал с платформы в метро - РИА Новости, 07.11.2024
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13:37 07.11.2024 (обновлено: 14:45 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/peterburg-1982413533.html
В Петербурге мужчина засмотрелся в телефон и упал с платформы в метро
В Петербурге мужчина засмотрелся в телефон и упал с платформы в метро - РИА Новости, 07.11.2024
В Петербурге мужчина засмотрелся в телефон и упал с платформы в метро
Пассажир на станции метро "Спортивная" в Санкт-Петербурге засмотрелся в телефон и упал с платформы, его достали и передали медикам, сообщила городская... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:37
2024-11-07T14:45
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Пассажир на станции метро "Спортивная" в Санкт-Петербурге засмотрелся в телефон и упал с платформы, его достали и передали медикам, сообщила городская прокуратура в Telegram-канале. "Вчера днем пассажир станции метрополитена "Спортивная", засмотревшись на телефон, вышел за ограничительную линию платформы и упал. Пострадавшего достали и передали в руки медикам. Трагедии удалось избежать", - говорится в сообщении. Прокуратура Петербургского метрополитена также напоминает о поведении в общественном транспорте и просит быть внимательнее, соблюдать основные правила безопасности.
https://ria.ru/20241101/peterburg-1981293088.html
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Падение мужчины на пути в метро Петербурга
Мужчина засмотрелся в телефон и упал на пути в метро Петербурга. Как сообщила городская прокуратура, его достали и передали медикам, трагедии удалось избежать.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге мужчина засмотрелся в телефон и упал с платформы в метро

На станции метро "Спортивная" в Петербурге мужчина упал с платформы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Пассажир на станции метро "Спортивная" в Санкт-Петербурге засмотрелся в телефон и упал с платформы, его достали и передали медикам, сообщила городская прокуратура в Telegram-канале.
"Вчера днем пассажир станции метрополитена "Спортивная", засмотревшись на телефон, вышел за ограничительную линию платформы и упал. Пострадавшего достали и передали в руки медикам. Трагедии удалось избежать", - говорится в сообщении.
Прокуратура Петербургского метрополитена также напоминает о поведении в общественном транспорте и просит быть внимательнее, соблюдать основные правила безопасности.
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