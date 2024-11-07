https://ria.ru/20241107/peterburg-1982413533.html

В Петербурге мужчина засмотрелся в телефон и упал с платформы в метро

В Петербурге мужчина засмотрелся в телефон и упал с платформы в метро - РИА Новости, 07.11.2024

В Петербурге мужчина засмотрелся в телефон и упал с платформы в метро

Пассажир на станции метро "Спортивная" в Санкт-Петербурге засмотрелся в телефон и упал с платформы, его достали и передали медикам, сообщила городская... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:37

2024-11-07T13:37

2024-11-07T14:45

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Пассажир на станции метро "Спортивная" в Санкт-Петербурге засмотрелся в телефон и упал с платформы, его достали и передали медикам, сообщила городская прокуратура в Telegram-канале. "Вчера днем пассажир станции метрополитена "Спортивная", засмотревшись на телефон, вышел за ограничительную линию платформы и упал. Пострадавшего достали и передали в руки медикам. Трагедии удалось избежать", - говорится в сообщении. Прокуратура Петербургского метрополитена также напоминает о поведении в общественном транспорте и просит быть внимательнее, соблюдать основные правила безопасности.

https://ria.ru/20241101/peterburg-1981293088.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Падение мужчины на пути в метро Петербурга Мужчина засмотрелся в телефон и упал на пути в метро Петербурга. Как сообщила городская прокуратура, его достали и передали медикам, трагедии удалось избежать. 2024-11-07T13:37 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург