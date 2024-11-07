Рейтинг@Mail.ru
Песков отметил тяжелое положение экономики Германии - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 07.11.2024 (обновлено: 19:14 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/peskov-1982484290.html
Песков отметил тяжелое положение экономики Германии
Песков отметил тяжелое положение экономики Германии - РИА Новости, 07.11.2024
Песков отметил тяжелое положение экономики Германии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает, что распад правящей коалиции в ФРГ напрямую связан с отказом от российских энергоресурсов,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:30
2024-11-07T19:14
германия
россия
дмитрий песков
в мире
экономика
кристиан линднер
олаф шольц
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает, что распад правящей коалиции в ФРГ напрямую связан с отказом от российских энергоресурсов, но экономика Германии в тяжелом положении."Я не думаю, что есть прямое влияние на это, однако что касается косвенного - Германия, разумеется, находится в очень тяжелом экономическом положении. Ведущие немецкие компании лишаются своей конкурентноспособности... Потому что у них больше нет доступных, дешевых энергоресурсов. Они лишены возможности приобрести их из-за политической позиции их правительства", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли он прокомментировать распад правящей коалиции Германии, который связывают с отказом от закупки энергоресурсов в России.Ранее депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт заявил РИА Новости, что к развалу коалиции в ФРГ привели Украина, дилетантизм и зеленая повестка.В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер освободил Линднера от должности.Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.
https://ria.ru/20241107/sholts-1982451430.html
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982477322.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, дмитрий песков, в мире, экономика, кристиан линднер, олаф шольц, хдс/хсс
Германия, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Экономика, Кристиан Линднер, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Песков отметил тяжелое положение экономики Германии

Песков: распад коалиции в ФРГ не связан с российскими энергоресурсами напрямую

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает, что распад правящей коалиции в ФРГ напрямую связан с отказом от российских энергоресурсов, но экономика Германии в тяжелом положении.
"Я не думаю, что есть прямое влияние на это, однако что касается косвенного - Германия, разумеется, находится в очень тяжелом экономическом положении. Ведущие немецкие компании лишаются своей конкурентноспособности... Потому что у них больше нет доступных, дешевых энергоресурсов. Они лишены возможности приобрести их из-за политической позиции их правительства", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, может ли он прокомментировать распад правящей коалиции Германии, который связывают с отказом от закупки энергоресурсов в России.
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Шольц использовал Украину как предлог, чтобы набрать долгов, заявил Линднер
Вчера, 16:16
Ранее депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт заявил РИА Новости, что к развалу коалиции в ФРГ привели Украина, дилетантизм и зеленая повестка.
В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер освободил Линднера от должности.
Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Наметившийся конец коалиции Шольца освободит Германию, заявили в АдГ
Вчера, 18:02
 
ГерманияРоссияДмитрий ПесковВ миреЭкономикаКристиан ЛинднерОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала