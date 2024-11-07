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Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Трампом после выборов - РИА Новости, 07.11.2024
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18:22 07.11.2024 (обновлено: 22:03 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/peskov-1982481717.html
Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Трампом после выборов
Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Трампом после выборов - РИА Новости, 07.11.2024
Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Трампом после выборов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после окончания президентских выборов в США контактов между Владимиром Путиным и избранным президентом... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:22
2024-11-07T22:03
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после окончания президентских выборов в США контактов между Владимиром Путиным и избранным президентом Дональдом Трампом не было, ему также неизвестно о возможных контактах Путина и Трампа на данный момент."Нет, это неправда", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, поздравил ли Путин Трампа с победой на выборах, подтвердив, что контактов с момента избрания Трампа между ними не было.Кроме того, отвечая на вопрос о том, планируются ли между ними контакты, Песков добавил, что ему "ничего неизвестно о таких планах, по крайней мере, на данный момент".Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, NBC, Выборы президента США — 2024
Песков заявил об отсутствии контактов между Путиным и Трампом после выборов

Песков: после выборов в США контактов между Путиным и Трампом не было

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после окончания президентских выборов в США контактов между Владимиром Путиным и избранным президентом Дональдом Трампом не было, ему также неизвестно о возможных контактах Путина и Трампа на данный момент.
"Нет, это неправда", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, поздравил ли Путин Трампа с победой на выборах, подтвердив, что контактов с момента избрания Трампа между ними не было.
Кроме того, отвечая на вопрос о том, планируются ли между ними контакты, Песков добавил, что ему "ничего неизвестно о таких планах, по крайней мере, на данный момент".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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