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В Кремле отреагировали на слова Трампа об окончании конфликта на Украине
В Кремле отреагировали на слова Трампа об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 07.11.2024
В Кремле отреагировали на слова Трампа об окончании конфликта на Украине
Слова Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине в кратчайшие сроки, — некоторое преувеличение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:20
2024-11-07T18:20
2024-11-07T19:04
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СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Слова Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине в кратчайшие сроки, — некоторое преувеличение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь", — сказал представитель Кремля.Он добавил, что пока рано делать какие-либо выводы о том, как Трамп будет действовать по украинскому вопросу. При этом Песков отметил, что в Москве помнят его слова о намерении предложить шаги по разрешению кризиса еще до инаугурации."Если новая администрация будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей", — добавил пресс-секретарь главы государства.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Дональд Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Он неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания добьется урегулирования украинского кризиса за 24 часа.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В Кремле отреагировали на слова Трампа об окончании конфликта на Украине
Песков назвал слова Трампа об окончании конфликта на Украине преувеличением