https://ria.ru/20241107/peskov-1982481526.html

В Кремле отреагировали на слова Трампа об окончании конфликта на Украине

В Кремле отреагировали на слова Трампа об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 07.11.2024

В Кремле отреагировали на слова Трампа об окончании конфликта на Украине

Слова Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине в кратчайшие сроки, — некоторое преувеличение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:20

2024-11-07T18:20

2024-11-07T19:04

в мире

украина

сша

дональд трамп

дмитрий песков

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752508709_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_a571199b31cfcaf77a8f1a947790f112.jpg

СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Слова Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине в кратчайшие сроки, — некоторое преувеличение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь", — сказал представитель Кремля.Он добавил, что пока рано делать какие-либо выводы о том, как Трамп будет действовать по украинскому вопросу. При этом Песков отметил, что в Москве помнят его слова о намерении предложить шаги по разрешению кризиса еще до инаугурации."Если новая администрация будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей", — добавил пресс-секретарь главы государства.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Дональд Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Он неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания добьется урегулирования украинского кризиса за 24 часа.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/peskov-1982480474.html

https://ria.ru/20241107/peskov-1982481717.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, камала харрис, выборы президента сша — 2024