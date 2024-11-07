Песков ответил на вопрос о контактах со штабом Трампа со стороны России
Песков: контактов со штабом Трампа со стороны представителей России не было
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Контактов со штабом Дональда Трампа, который победил на выборах президента США, со стороны представителей РФ не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, а почему мы должны связываться?" - ответил Песков на вопрос о том, были ли контакты со стороны представителей РФ со штабом Трампа.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.