https://ria.ru/20241107/peskov-1982415098.html

Песков ответил на вопрос о контактах со штабом Трампа со стороны России

Песков ответил на вопрос о контактах со штабом Трампа со стороны России - РИА Новости, 07.11.2024

Песков ответил на вопрос о контактах со штабом Трампа со стороны России

Контактов со штабом Дональда Трампа, который победил на выборах президента США, со стороны представителей РФ не было, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:39

2024-11-07T13:39

2024-11-07T13:39

в мире

сша

россия

дональд трамп

дмитрий песков

камала харрис

nbc

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Контактов со штабом Дональда Трампа, который победил на выборах президента США, со стороны представителей РФ не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, а почему мы должны связываться?" - ответил Песков на вопрос о том, были ли контакты со стороны представителей РФ со штабом Трампа. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982348680.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024