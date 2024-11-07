https://ria.ru/20241107/peskov-1982404886.html
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом
Работа по организации встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом, выигравшим выборы президента США, не ведется, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:03
2024-11-07T13:03
2024-11-07T13:22
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Работа по организации встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом, выигравшим выборы президента США, не ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока никакой работы нет. Пока и рано", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена, за каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982281389.html
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сша, политика, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
США, Политика, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом
Песков: работа по организации встречи Путина с Трампом не ведется