https://ria.ru/20241107/peskov-1982404886.html

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом

Работа по организации встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом, выигравшим выборы президента США, не ведется, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:03

2024-11-07T13:03

2024-11-07T13:22

сша

политика

россия

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Работа по организации встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом, выигравшим выборы президента США, не ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока никакой работы нет. Пока и рано", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена, за каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982281389.html

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сша, политика, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков