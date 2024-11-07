Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 07.11.2024 (обновлено: 13:22 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/peskov-1982404886.html
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом
Работа по организации встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом, выигравшим выборы президента США, не ведется, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:03
2024-11-07T13:22
сша
политика
россия
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Работа по организации встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом, выигравшим выборы президента США, не ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока никакой работы нет. Пока и рано", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена, за каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982281389.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, политика, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
США, Политика, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом

Песков: работа по организации встречи Путина с Трампом не ведется

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Работа по организации встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом, выигравшим выборы президента США, не ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока никакой работы нет. Пока и рано", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена, за каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Пескова спросили о приглашении Путина на инаугурацию Трампа
6 ноября, 18:15
 
СШАПолитикаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала