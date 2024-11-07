https://ria.ru/20241107/peskov-1982404610.html
Песков рассказал о готовящемся выступлении Путина на Валдайском форуме
Песков рассказал о готовящемся выступлении Путина на Валдайском форуме - РИА Новости, 07.11.2024
Песков рассказал о готовящемся выступлении Путина на Валдайском форуме
Выступление Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" будет мировоззренческим, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:01
2024-11-07T13:01
2024-11-07T13:58
владимир путин
россия
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дмитрий песков
международный дискуссионный клуб "валдай"
политика
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Выступление Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" будет мировоззренческим, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."На Валдайском форуме обычно выступление главы государства носит концептуальный характер, мировоззренческий характер. Будет и на этот раз очень интересное выступление, глубокое", — сказал представитель Кремля.Путин в четверг, 7 ноября, примет участие в пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". В этом году встреча проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".В 2023-м Путин в своей речи обозначил шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых призывает остальные страны: открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
https://ria.ru/20241107/putin-1982404107.html
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владимир путин, россия, сочи, дмитрий песков, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Россия, Сочи, Дмитрий Песков, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Политика, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Песков рассказал о готовящемся выступлении Путина на Валдайском форуме
Песков: Путин на Валдайском форуме даст выступление мировоззренческого характера