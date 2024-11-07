https://ria.ru/20241107/peskov-1982384008.html

Песков опроверг сообщения о тайном поздравлении Путина Трампу

Песков опроверг сообщения о тайном поздравлении Путина Трампу - РИА Новости, 07.11.2024

Песков опроверг сообщения о тайном поздравлении Путина Трампу

Сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, не соответствуют... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:22

2024-11-07T11:22

2024-11-07T12:11

в мире

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

nbc

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982193657_222:341:3072:1944_1920x0_80_0_0_9d64e39884aa988e6aea46d0043fa6d0.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков каналу RTVI."Недостоверная [информация]", — сказал он. Накануне Песков говорил, что ему неизвестно о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах. Выборы президента США состоялись 5 ноября. Соперницей Трампа, представлявшего Республиканскую партию, была действующий вице-президент Камала Харрис, выдвинутая демократами. По данным телеканала Fox News, Трамп набирает 295 из 538 голосов выборщиков (при необходимых 270), Харрис — только 226.Трамп занимал пост президента в 2016-2020 годах. Таким образом, он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982281389.html

https://ria.ru/20241106/kharris-1982316060.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, nbc, выборы президента сша — 2024