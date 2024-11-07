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Песков опроверг сообщения о тайном поздравлении Путина Трампу - РИА Новости, 07.11.2024
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11:22 07.11.2024 (обновлено: 12:11 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/peskov-1982384008.html
Песков опроверг сообщения о тайном поздравлении Путина Трампу
Песков опроверг сообщения о тайном поздравлении Путина Трампу - РИА Новости, 07.11.2024
Песков опроверг сообщения о тайном поздравлении Путина Трампу
Сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, не соответствуют... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:22
2024-11-07T12:11
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков каналу RTVI."Недостоверная [информация]", — сказал он. Накануне Песков говорил, что ему неизвестно о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах. Выборы президента США состоялись 5 ноября. Соперницей Трампа, представлявшего Республиканскую партию, была действующий вице-президент Камала Харрис, выдвинутая демократами. По данным телеканала Fox News, Трамп набирает 295 из 538 голосов выборщиков (при необходимых 270), Харрис — только 226.Трамп занимал пост президента в 2016-2020 годах. Таким образом, он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982281389.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, NBC, Выборы президента США — 2024
Песков опроверг сообщения о тайном поздравлении Путина Трампу

Песков опроверг сообщения о поздравлении Путина Трампу с победой на выборах

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков каналу RTVI.
"Недостоверная [информация]", — сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Пескова спросили о приглашении Путина на инаугурацию Трампа
6 ноября, 18:15
Накануне Песков говорил, что ему неизвестно о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Соперницей Трампа, представлявшего Республиканскую партию, была действующий вице-президент Камала Харрис, выдвинутая демократами. По данным телеканала Fox News, Трамп набирает 295 из 538 голосов выборщиков (при необходимых 270), Харрис — только 226.
Трамп занимал пост президента в 2016-2020 годах. Таким образом, он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
6 ноября, 21:46
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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