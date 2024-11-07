Песков опроверг сообщения о тайном поздравлении Путина Трампу
Песков опроверг сообщения о поздравлении Путина Трампу с победой на выборах
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков каналу RTVI.
"Недостоверная [информация]", — сказал он.
Пескова спросили о приглашении Путина на инаугурацию Трампа
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Накануне Песков говорил, что ему неизвестно о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Соперницей Трампа, представлявшего Республиканскую партию, была действующий вице-президент Камала Харрис, выдвинутая демократами. По данным телеканала Fox News, Трамп набирает 295 из 538 голосов выборщиков (при необходимых 270), Харрис — только 226.
Трамп занимал пост президента в 2016-2020 годах. Таким образом, он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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