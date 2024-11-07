Рейтинг@Mail.ru
Патрушев ответил на вопрос о пошлинах на вино из недружественных стран - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 07.11.2024 (обновлено: 14:08 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/patrushev-1982398085.html
Патрушев ответил на вопрос о пошлинах на вино из недружественных стран
Патрушев ответил на вопрос о пошлинах на вино из недружественных стран - РИА Новости, 07.11.2024
Патрушев ответил на вопрос о пошлинах на вино из недружественных стран
Пошлина на вина из недружественных стран должна быть увеличена с нынешних 25% до 30-50%, однако правительство будет исходить из необходимой достаточности, чтобы РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:27
2024-11-07T14:08
дмитрий патрушев
россия
экономика
дмитрий киселев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982422628_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_38cef423f9955a939ceb84dba06a71ae.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пошлина на вина из недружественных стран должна быть увеличена с нынешних 25% до 30-50%, однако правительство будет исходить из необходимой достаточности, чтобы пошлины не стали запретительными, а были источником денег на развитие российского виноделия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума.Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. А с начала августа этого года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр."Я согласен, что пошлина... должна быть увеличена. Может, до 30, может, до 40, может - до 50%. Это нам позволит сформировать источник для того, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства. Поэтому не будем занимать жесткую позицию по поводу запретительных пошлин, а будем исходить из необходимой достаточности. Чтобы мы сформировали источник и увеличивали поддержку", - сказал он.В ходе форума председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев напомнил позицию объединения, что пошлину на вина из недружественных стран нужно поднять "до запретительного уровня в 200%".Патрушев, в свою очередь, отметил, что в этом году на господдержку российского виноделия заложено 3,5 миллиарда рублей, а на следующий - 4 миллиарда рублей. "И возвращаясь, соответственно, к пошлине на иностранное вино, нам источник нужен откуда-то, если мы поставим запретительную пошлину, то источника не будет", - заявил вице-премьер, добавив, что у правительства есть планы по увеличению господдержки отрасли.В марте текущего года Ассоциация виноградарей и виноделов России попросила власти РФ установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%.
https://ria.ru/20241106/patrushev-1982205974.html
https://ria.ru/20241106/patrushev-1982222344.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982422628_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b76bea92d40ad12a8af03accfba9486b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий патрушев, россия, экономика, дмитрий киселев, нато
Дмитрий Патрушев, Россия, Экономика, Дмитрий Киселев, НАТО
Патрушев ответил на вопрос о пошлинах на вино из недружественных стран

Патрушев согласился с идеей о поднятии пошлин на вино из недружественных стран

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТретий Российский винодельческий форум
Третий Российский винодельческий форум - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Третий Российский винодельческий форум
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пошлина на вина из недружественных стран должна быть увеличена с нынешних 25% до 30-50%, однако правительство будет исходить из необходимой достаточности, чтобы пошлины не стали запретительными, а были источником денег на развитие российского виноделия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. А с начала августа этого года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
"Я согласен, что пошлина... должна быть увеличена. Может, до 30, может, до 40, может - до 50%. Это нам позволит сформировать источник для того, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства. Поэтому не будем занимать жесткую позицию по поводу запретительных пошлин, а будем исходить из необходимой достаточности. Чтобы мы сформировали источник и увеличивали поддержку", - сказал он.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев перед заседанием правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Патрушев рассказал о ситуации с продовольственной безопасностью
6 ноября, 14:50
В ходе форума председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев напомнил позицию объединения, что пошлину на вина из недружественных стран нужно поднять "до запретительного уровня в 200%".
Патрушев, в свою очередь, отметил, что в этом году на господдержку российского виноделия заложено 3,5 миллиарда рублей, а на следующий - 4 миллиарда рублей. "И возвращаясь, соответственно, к пошлине на иностранное вино, нам источник нужен откуда-то, если мы поставим запретительную пошлину, то источника не будет", - заявил вице-премьер, добавив, что у правительства есть планы по увеличению господдержки отрасли.
В марте текущего года Ассоциация виноградарей и виноделов России попросила власти РФ установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Патрушев призвал сделать рывок в селекции сортов семян
6 ноября, 15:33
 
Дмитрий ПатрушевРоссияЭкономикаДмитрий КиселевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала