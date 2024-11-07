https://ria.ru/20241107/patrushev-1982398085.html

Патрушев ответил на вопрос о пошлинах на вино из недружественных стран

Патрушев ответил на вопрос о пошлинах на вино из недружественных стран - РИА Новости, 07.11.2024

Патрушев ответил на вопрос о пошлинах на вино из недружественных стран

Пошлина на вина из недружественных стран должна быть увеличена с нынешних 25% до 30-50%, однако правительство будет исходить из необходимой достаточности, чтобы РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:27

2024-11-07T12:27

2024-11-07T14:08

дмитрий патрушев

россия

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дмитрий киселев

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пошлина на вина из недружественных стран должна быть увеличена с нынешних 25% до 30-50%, однако правительство будет исходить из необходимой достаточности, чтобы пошлины не стали запретительными, а были источником денег на развитие российского виноделия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума.Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. А с начала августа этого года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр."Я согласен, что пошлина... должна быть увеличена. Может, до 30, может, до 40, может - до 50%. Это нам позволит сформировать источник для того, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства. Поэтому не будем занимать жесткую позицию по поводу запретительных пошлин, а будем исходить из необходимой достаточности. Чтобы мы сформировали источник и увеличивали поддержку", - сказал он.В ходе форума председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев напомнил позицию объединения, что пошлину на вина из недружественных стран нужно поднять "до запретительного уровня в 200%".Патрушев, в свою очередь, отметил, что в этом году на господдержку российского виноделия заложено 3,5 миллиарда рублей, а на следующий - 4 миллиарда рублей. "И возвращаясь, соответственно, к пошлине на иностранное вино, нам источник нужен откуда-то, если мы поставим запретительную пошлину, то источника не будет", - заявил вице-премьер, добавив, что у правительства есть планы по увеличению господдержки отрасли.В марте текущего года Ассоциация виноградарей и виноделов России попросила власти РФ установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%.

https://ria.ru/20241106/patrushev-1982205974.html

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дмитрий патрушев, россия, экономика, дмитрий киселев, нато