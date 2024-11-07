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В Перми избрали меру пресечения управляющей пансионата, где умерли пациенты - РИА Новости, 07.11.2024
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17:51 07.11.2024 (обновлено: 18:00 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/pansionat-1982473579.html
В Перми избрали меру пресечения управляющей пансионата, где умерли пациенты
В Перми избрали меру пресечения управляющей пансионата, где умерли пациенты - РИА Новости, 07.11.2024
В Перми избрали меру пресечения управляющей пансионата, где умерли пациенты
Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий управляющей частного пансионата "Долголетие" в Перми, где умерли пациенты, по делу об оказании... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:51
2024-11-07T18:00
происшествия
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ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий управляющей частного пансионата "Долголетие" в Перми, где умерли пациенты, по делу об оказании небезопасных услуг, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Ранее краевое управление СК РФ информировало о планах возбудить дело после данных о смерти двух постояльцев пансионата для пожилых людей в Пермском районе, случившейся якобы из-за ненадлежащего ухода. Объект проверили представители надзорных органов и выявили множество нарушений, в том числе отсутствие медицинской лицензии и обученного персонала. Работа пансионата "Долголетие" в Протасах под Пермью была приостановлена. Следователи предъявили управляющей пансионата обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух человек. Ведомством установлено, что с июля по октябрь 2024 года в пансионате услуги по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста оказывались с нарушениями. "Избран запрет определенных действий", - следует из размещенного СУСК видео из зала суда, где обвиняемой избирали меру пресечения. Уточняется, что фигурантке запретили общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, в том числе с сотрудниками пансионата.
https://ria.ru/20231228/pensionery-1918473958.html
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происшествия, пермь, россия, пермский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми избрали меру пресечения управляющей пансионата, где умерли пациенты

В Перми управляющей пансионата "Долголетие" запретили общение со свидетелями

© СУ СК России по Пермскому краюУправляющая пансионата "Долголетие" в Перми, где умерли пациенты, в суде. Кадр видео
Управляющая пансионата Долголетие в Перми, где умерли пациенты, в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© СУ СК России по Пермскому краю
Управляющая пансионата "Долголетие" в Перми, где умерли пациенты, в суде. Кадр видео
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ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий управляющей частного пансионата "Долголетие" в Перми, где умерли пациенты, по делу об оказании небезопасных услуг, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ранее краевое управление СК РФ информировало о планах возбудить дело после данных о смерти двух постояльцев пансионата для пожилых людей в Пермском районе, случившейся якобы из-за ненадлежащего ухода. Объект проверили представители надзорных органов и выявили множество нарушений, в том числе отсутствие медицинской лицензии и обученного персонала. Работа пансионата "Долголетие" в Протасах под Пермью была приостановлена.
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Следователи предъявили управляющей пансионата обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух человек. Ведомством установлено, что с июля по октябрь 2024 года в пансионате услуги по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста оказывались с нарушениями.
"Избран запрет определенных действий", - следует из размещенного СУСК видео из зала суда, где обвиняемой избирали меру пресечения.
Уточняется, что фигурантке запретили общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, в том числе с сотрудниками пансионата.
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