https://ria.ru/20241107/pansionat-1982473579.html

В Перми избрали меру пресечения управляющей пансионата, где умерли пациенты

В Перми избрали меру пресечения управляющей пансионата, где умерли пациенты - РИА Новости, 07.11.2024

В Перми избрали меру пресечения управляющей пансионата, где умерли пациенты

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий управляющей частного пансионата "Долголетие" в Перми, где умерли пациенты, по делу об оказании... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:51

2024-11-07T17:51

2024-11-07T18:00

происшествия

пермь

россия

пермский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий управляющей частного пансионата "Долголетие" в Перми, где умерли пациенты, по делу об оказании небезопасных услуг, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Ранее краевое управление СК РФ информировало о планах возбудить дело после данных о смерти двух постояльцев пансионата для пожилых людей в Пермском районе, случившейся якобы из-за ненадлежащего ухода. Объект проверили представители надзорных органов и выявили множество нарушений, в том числе отсутствие медицинской лицензии и обученного персонала. Работа пансионата "Долголетие" в Протасах под Пермью была приостановлена. Следователи предъявили управляющей пансионата обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух человек. Ведомством установлено, что с июля по октябрь 2024 года в пансионате услуги по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста оказывались с нарушениями. "Избран запрет определенных действий", - следует из размещенного СУСК видео из зала суда, где обвиняемой избирали меру пресечения. Уточняется, что фигурантке запретили общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, в том числе с сотрудниками пансионата.

https://ria.ru/20231228/pensionery-1918473958.html

https://ria.ru/20240619/pansionat-1953862677.html

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россия

пермский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, россия, пермский район, следственный комитет россии (ск рф)