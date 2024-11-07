https://ria.ru/20241107/otstavka-1982477561.html

В Германии министра финансов Линднера отправили в отставку

В Германии министра финансов Линднера отправили в отставку - РИА Новости, 07.11.2024

В Германии министра финансов Линднера отправили в отставку

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку главу минфина Кристиана Линднера, сообщает издание Spiegel. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:03

2024-11-07T18:03

2024-11-07T18:29

в мире

германия

украина

кристиан линднер

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

хдс/хсс

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку главу минфина Кристиана Линднера, сообщает издание Spiegel."Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер удвовлетворил просьбу федерального канцлера Олафа Шольца и официально отстранил от должности министра финансов Кристиана Линднера... , - пишет издание.В среду вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее, лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, дабы выборы прошли в январе.

https://ria.ru/20241107/sholts-1982451430.html

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в мире, германия, украина, кристиан линднер, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, хдс/хсс