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В Геленджике десять человек отравились грибами этой осенью
В Геленджике десять человек отравились грибами этой осенью - РИА Новости, 07.11.2024
В Геленджике десять человек отравились грибами этой осенью
Более 10 человек отравились грибами в Геленджике этой осенью, из них пятеро находятся в реанимационных отделениях Кубани, сообщили РИА Новости власти курорта. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:36
2024-11-07T14:36
2024-11-07T14:36
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КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Более 10 человек отравились грибами в Геленджике этой осенью, из них пятеро находятся в реанимационных отделениях Кубани, сообщили РИА Новости власти курорта. "В Геленджике и окрестностях стартовал период собирательства грибов. Больше 10 человек за эту осень уже обратилось в городскую больницу с отравлением грибами, из них три человека находятся в реанимационном отделении в Геленджике, еще два – в реанимационных отделениях краевых медучреждений. Врачи стабилизируют состояние пациентов. Среди пострадавших – одна беременная женщина", - сказали власти. По словам заместителя главврача городской больницы Геленджика Романа Кондратенко, у пострадавших симптомы почечной и печёночной недостаточности. Отравившиеся пациенты употребляли, например, ложные опята и ложные царские грибы.
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происшествия, геленджик, россия
Происшествия, Геленджик, Россия
В Геленджике десять человек отравились грибами этой осенью
В Геленджике десять человек отравились грибами этой осенью, пятеро в реанимации
КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Более 10 человек отравились грибами в Геленджике этой осенью, из них пятеро находятся в реанимационных отделениях Кубани, сообщили РИА Новости власти курорта.
"В Геленджике и окрестностях стартовал период собирательства грибов. Больше 10 человек за эту осень уже обратилось в городскую больницу с отравлением грибами, из них три человека находятся в реанимационном отделении в Геленджике, еще два – в реанимационных отделениях краевых медучреждений. Врачи стабилизируют состояние пациентов. Среди пострадавших – одна беременная женщина", - сказали власти.
По словам заместителя главврача городской больницы Геленджика Романа Кондратенко, у пострадавших симптомы почечной и печёночной недостаточности. Отравившиеся пациенты употребляли, например, ложные опята и ложные царские грибы.