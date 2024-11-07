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Штаб по отоплению провели в Химках - РИА Новости, 07.11.2024
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17:24 07.11.2024 (обновлено: 17:42 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/otoplenie-1982465543.html
Штаб по отоплению провели в Химках
Штаб по отоплению провели в Химках - РИА Новости, 07.11.2024
Штаб по отоплению провели в Химках
В Химках провели штаб по отоплению под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:24
2024-11-07T17:42
общество
евгений хромушин
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Химках провели штаб по отоплению под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Вместе с главой Химок Дмитрием Волошиным и представителями профильных подразделений участники штаба обсудили текущие работы на теплосетях, а также работу в рамках реализации трехлетней инвестпрограммы. "На повестке дня стояли вопросы, связанные с исполнением инвестиционной программы. Подробно рассмотрели каждый адрес, где в настоящее время "ТСК Мосэнерго" и управляющие компании проводят работы по развоздушиванию систем в домах", — отметил Хромушин, его слова приводит пресс-служба. Ликвидацией порывов на теплосетях занимаются бригады "ТСК Мосэнерго". В работах ежедневно задействовано порядка 40 единиц спецтехники и сотни специалистов. "Каждый день составляем тепловую карту с адресами, где ведутся работы. Организовали масштабную информационную работу — важно, чтобы жители были в курсе, на каких адресах работают бригады", — прокомментировал Волошин. Сотрудники администрации вместе с "ТСК Мосэнерго" и управляющими компаниями ежедневно проводят мониторинг проблемных адресов.
https://ria.ru/20241106/fekhtovanie-1982268109.html
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общество, евгений хромушин, дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)
Общество, Евгений Хромушин, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Химки (городской округ в Московской области)

Штаб по отоплению провели в Химках

© Фото : Пресс-служба администрации ХимокШтаб по отоплению провели в Химках
Штаб по отоплению провели в Химках - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
Штаб по отоплению провели в Химках
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Химках провели штаб по отоплению под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вместе с главой Химок Дмитрием Волошиным и представителями профильных подразделений участники штаба обсудили текущие работы на теплосетях, а также работу в рамках реализации трехлетней инвестпрограммы.
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"На повестке дня стояли вопросы, связанные с исполнением инвестиционной программы. Подробно рассмотрели каждый адрес, где в настоящее время "ТСК Мосэнерго" и управляющие компании проводят работы по развоздушиванию систем в домах", — отметил Хромушин, его слова приводит пресс-служба.
Ликвидацией порывов на теплосетях занимаются бригады "ТСК Мосэнерго". В работах ежедневно задействовано порядка 40 единиц спецтехники и сотни специалистов.
"Каждый день составляем тепловую карту с адресами, где ведутся работы. Организовали масштабную информационную работу — важно, чтобы жители были в курсе, на каких адресах работают бригады", — прокомментировал Волошин.
Сотрудники администрации вместе с "ТСК Мосэнерго" и управляющими компаниями ежедневно проводят мониторинг проблемных адресов.
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ОбществоЕвгений ХромушинДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Химки (городской округ в Московской области)
 
 
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