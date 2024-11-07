https://ria.ru/20241107/otoplenie-1982465543.html

Штаб по отоплению провели в Химках

Штаб по отоплению провели в Химках - РИА Новости, 07.11.2024

Штаб по отоплению провели в Химках

В Химках провели штаб по отоплению под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:24

2024-11-07T17:24

2024-11-07T17:42

общество

евгений хромушин

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Химках провели штаб по отоплению под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Вместе с главой Химок Дмитрием Волошиным и представителями профильных подразделений участники штаба обсудили текущие работы на теплосетях, а также работу в рамках реализации трехлетней инвестпрограммы. "На повестке дня стояли вопросы, связанные с исполнением инвестиционной программы. Подробно рассмотрели каждый адрес, где в настоящее время "ТСК Мосэнерго" и управляющие компании проводят работы по развоздушиванию систем в домах", — отметил Хромушин, его слова приводит пресс-служба. Ликвидацией порывов на теплосетях занимаются бригады "ТСК Мосэнерго". В работах ежедневно задействовано порядка 40 единиц спецтехники и сотни специалистов. "Каждый день составляем тепловую карту с адресами, где ведутся работы. Организовали масштабную информационную работу — важно, чтобы жители были в курсе, на каких адресах работают бригады", — прокомментировал Волошин. Сотрудники администрации вместе с "ТСК Мосэнерго" и управляющими компаниями ежедневно проводят мониторинг проблемных адресов.

https://ria.ru/20241106/fekhtovanie-1982268109.html

https://ria.ru/20241025/khimki-1980123466.html

химки (городской округ в московской области)

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общество, евгений хромушин, дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)