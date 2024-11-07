https://ria.ru/20241107/osuzhdennye-1982364322.html

"Погуляли". В Приамурье двое осужденных самовольно ушли из ИЦ

"Погуляли". В Приамурье двое осужденных самовольно ушли из ИЦ - РИА Новости, 07.11.2024

"Погуляли". В Приамурье двое осужденных самовольно ушли из ИЦ

Двое осуждённых самовольно ушли из исправительного центра при УФСИН по Амурской области, их нашли и вернули, им грозит ужесточение наказания, сообщили РИА... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:05

2024-11-07T10:05

2024-11-07T10:08

происшествия

амурская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Двое осуждённых самовольно ушли из исправительного центра при УФСИН по Амурской области, их нашли и вернули, им грозит ужесточение наказания, сообщили РИА Новости в учреждении. Как сообщали в УФСИН, 5 ноября осужденные без изоляции от общества, находившиеся на исправительных работах в центре, не вернулись в общежитие после работы. В течение суток они были задержаны оперативными сотрудниками УФСИН. В ведомстве заявили, что это не было побегом. В исправительном центре РИА Новости подтвердили, что самовольно ушедшие из учреждения - Никита Иванов и Игорь Чумак. "Здесь не исправительная колония, а исправительный центр. Они не сбежали. Самовольно вышли погулять, за это будут наказаны. Позавчера они пошли погуляли, а вчера их уже вернули. Не прошло и суток", - сказал собеседник агентству. В УМВД по региону сообщили, что следователем МО МВД России "Бурейский" возбуждено уголовное дело, правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. В исправительном центре пояснили, что теперь дела этих молодых людей передадут в суд для пересмотра наказания.

https://ria.ru/20241026/zaklyuchennyy-1980273964.html

https://ria.ru/20241030/pobeg-1980939969.html

амурская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)