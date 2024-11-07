https://ria.ru/20241107/osuzhdennye-1982364322.html
"Погуляли". В Приамурье двое осужденных самовольно ушли из ИЦ
"Погуляли". В Приамурье двое осужденных самовольно ушли из ИЦ - РИА Новости, 07.11.2024
"Погуляли". В Приамурье двое осужденных самовольно ушли из ИЦ
Двое осуждённых самовольно ушли из исправительного центра при УФСИН по Амурской области, их нашли и вернули, им грозит ужесточение наказания, сообщили РИА... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:05
2024-11-07T10:05
2024-11-07T10:08
происшествия
амурская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Двое осуждённых самовольно ушли из исправительного центра при УФСИН по Амурской области, их нашли и вернули, им грозит ужесточение наказания, сообщили РИА Новости в учреждении. Как сообщали в УФСИН, 5 ноября осужденные без изоляции от общества, находившиеся на исправительных работах в центре, не вернулись в общежитие после работы. В течение суток они были задержаны оперативными сотрудниками УФСИН. В ведомстве заявили, что это не было побегом. В исправительном центре РИА Новости подтвердили, что самовольно ушедшие из учреждения - Никита Иванов и Игорь Чумак. "Здесь не исправительная колония, а исправительный центр. Они не сбежали. Самовольно вышли погулять, за это будут наказаны. Позавчера они пошли погуляли, а вчера их уже вернули. Не прошло и суток", - сказал собеседник агентству. В УМВД по региону сообщили, что следователем МО МВД России "Бурейский" возбуждено уголовное дело, правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. В исправительном центре пояснили, что теперь дела этих молодых людей передадут в суд для пересмотра наказания.
https://ria.ru/20241026/zaklyuchennyy-1980273964.html
https://ria.ru/20241030/pobeg-1980939969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Амурская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
"Погуляли". В Приамурье двое осужденных самовольно ушли из ИЦ
Ушедшим из ИЦ в Приамурье двум осужденным грозит пересмотр наказания
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя – РИА Новости. Двое осуждённых самовольно ушли из исправительного центра при УФСИН по Амурской области, их нашли и вернули, им грозит ужесточение наказания, сообщили РИА Новости в учреждении.
Как сообщали в УФСИН, 5 ноября осужденные без изоляции от общества, находившиеся на исправительных работах в центре, не вернулись в общежитие после работы. В течение суток они были задержаны оперативными сотрудниками УФСИН. В ведомстве заявили, что это не было побегом.
В исправительном центре РИА Новости подтвердили, что самовольно ушедшие из учреждения - Никита Иванов и Игорь Чумак.
«
"Здесь не исправительная колония, а исправительный центр. Они не сбежали. Самовольно вышли погулять, за это будут наказаны. Позавчера они пошли погуляли, а вчера их уже вернули. Не прошло и суток", - сказал собеседник агентству.
В УМВД по региону сообщили, что следователем МО МВД России
"Бурейский" возбуждено уголовное дело, правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.
В исправительном центре пояснили, что теперь дела этих молодых людей передадут в суд для пересмотра наказания.