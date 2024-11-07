https://ria.ru/20241107/orban-1982515725.html
Орбан выпил водки в честь победы Трампа
Орбан выпил водки в честь победы Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
Орбан выпил водки в честь победы Трампа
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что выпил в честь победы Дональда Трампа на выборах президента США водки, а не шампанского, как обещал, потому что был... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:41
2024-11-07T20:41
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БУДАПЕШТ, 7 ноя - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что выпил в честь победы Дональда Трампа на выборах президента США водки, а не шампанского, как обещал, потому что был тогда в Бишкеке. "Что касается моего обещания выпить шампанского, то когда Дональд Трамп победил, я был в Бишкеке (на саммите ОТГ - ред.), там другие традиции, поэтому я выпил водки в честь этой фантастической победы", - сказал Орбан на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, бишкек, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Бишкек, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
Орбан выпил водки в честь победы Трампа
Орбан заявил, что выпил водки в честь победы Трампа
БУДАПЕШТ, 7 ноя - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что выпил в честь победы Дональда Трампа на выборах президента США водки, а не шампанского, как обещал, потому что был тогда в Бишкеке.
«
"Что касается моего обещания выпить шампанского, то когда Дональд Трамп победил, я был в Бишкеке (на саммите ОТГ - ред.), там другие традиции, поэтому я выпил водки в честь этой фантастической победы", - сказал Орбан на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.