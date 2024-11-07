https://ria.ru/20241107/opasnost-1982407693.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.11.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Скадовском округе в юго-западной части Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:19

2024-11-07T13:19

2024-11-07T13:23

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Скадовском округе в юго-западной части Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Скадовском МО объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо. Губернатор призвал население соблюдать спокойствие и быть внимательными.

https://ria.ru/20241029/ukraina-1980615872.html

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херсонская область , владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины, безопасность