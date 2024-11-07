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В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.11.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Скадовском округе в юго-западной части Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:19
2024-11-07T13:19
2024-11-07T13:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Скадовском округе в юго-западной части Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Скадовском МО объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо. Губернатор призвал население соблюдать спокойствие и быть внимательными.
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В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Скадовском округе в Херсонской области объявили ракетную опасность