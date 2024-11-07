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В США из лаборатории сбежали 40 подопытных обезьян - РИА Новости, 07.11.2024
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14:59 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/obezyany-1982435893.html
В США из лаборатории сбежали 40 подопытных обезьян
В США из лаборатории сбежали 40 подопытных обезьян - РИА Новости, 07.11.2024
В США из лаборатории сбежали 40 подопытных обезьян
Около 40 обезьян, содержавшихся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины, смогли вырваться на волю, полиция ведет их поиски и просит... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:59
2024-11-07T14:59
в мире
южная каролина
сша
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Около 40 обезьян, содержавшихся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины, смогли вырваться на волю, полиция ведет их поиски и просит местных жителей не приближаться к животным в случае встречи, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранителей. "Полиция проводит поисковые работы после того, как в среду вечером из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян", - говорится в сообщении телеканала. Местная полиция сообщила, что животные сбежали из исследовательского центра компании Alpha Genesis, которая работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе по лечению расстройств головного мозга. Отмечается, что в ведомстве не уточнили, в каких испытаниях приматы принимали участие и подвергались ли каким-либо заболеваниям.
https://ria.ru/20230527/medved-1874478086.html
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в мире, южная каролина, сша
В мире, Южная Каролина, США
В США из лаборатории сбежали 40 подопытных обезьян

NBC News: из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян

© Fotolia / KletrШимпанзе
Шимпанзе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Fotolia / Kletr
Шимпанзе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Около 40 обезьян, содержавшихся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины, смогли вырваться на волю, полиция ведет их поиски и просит местных жителей не приближаться к животным в случае встречи, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранителей.
"Полиция проводит поисковые работы после того, как в среду вечером из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян", - говорится в сообщении телеканала.
Местная полиция сообщила, что животные сбежали из исследовательского центра компании Alpha Genesis, которая работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе по лечению расстройств головного мозга.
Отмечается, что в ведомстве не уточнили, в каких испытаниях приматы принимали участие и подвергались ли каким-либо заболеваниям.
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