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Обама поздравил Трампа и Вэнса с победой на выборах - РИА Новости, 07.11.2024
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01:12 07.11.2024 (обновлено: 01:32 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/obama-1982330958.html
Обама поздравил Трампа и Вэнса с победой на выборах
Обама поздравил Трампа и Вэнса с победой на выборах - РИА Новости, 07.11.2024
Обама поздравил Трампа и Вэнса с победой на выборах
Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента, а также его партнера по гонке Джей-Ди Вэнса. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T01:12
2024-11-07T01:32
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в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента, а также его партнера по гонке Джей-Ди Вэнса."Теперь, когда есть результаты, мы хотим поздравить президента Трампа и сенатора Вэнса с их победой", - говорится в заявлении супругов, размещенном на странице экс-президента в соцсети X.Они отметили, что надеялись на другой результат в связи с разногласиями с республиканцами по многим вопросам, а также заявили, что гордятся кандидатами в президенты и вице-президенты от демократов Камалой Харрис и Тимом Уолцем. Супруги Обама также заявили, что будут всегда благодарны сотрудникам и волонтерам, помогавшим в ходе предвыборной кампании Харрис.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.Проигравшая президентские выборы в США Камала Харрис заявила, что поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти.
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сша, выборы президента сша — 2024, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, nbc, камала харрис, барак обама, флорида
США, Выборы президента США — 2024, В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, NBC, Камала Харрис, Барак Обама, Флорида
Обама поздравил Трампа и Вэнса с победой на выборах

Экс-президент США Обама поздравил Трампа и Вэнса с победой на выборах в США

© AP Photo / Charles Rex ArbogastЭкс-президент США Барак Обама
Экс-президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Экс-президент США Барак Обама. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента, а также его партнера по гонке Джей-Ди Вэнса.
"Теперь, когда есть результаты, мы хотим поздравить президента Трампа и сенатора Вэнса с их победой", - говорится в заявлении супругов, размещенном на странице экс-президента в соцсети X.
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Они отметили, что надеялись на другой результат в связи с разногласиями с республиканцами по многим вопросам, а также заявили, что гордятся кандидатами в президенты и вице-президенты от демократов Камалой Харрис и Тимом Уолцем. Супруги Обама также заявили, что будут всегда благодарны сотрудникам и волонтерам, помогавшим в ходе предвыборной кампании Харрис.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Проигравшая президентские выборы в США Камала Харрис заявила, что поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти.
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СШАВыборы президента США — 2024В миреВашингтон (штат)Дональд ТрампNBCКамала ХаррисБарак ОбамаФлорида
 
 
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