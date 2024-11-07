https://ria.ru/20241107/obama-1982330958.html

Обама поздравил Трампа и Вэнса с победой на выборах

Обама поздравил Трампа и Вэнса с победой на выборах - РИА Новости, 07.11.2024

Обама поздравил Трампа и Вэнса с победой на выборах

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента, а также его партнера по гонке Джей-Ди Вэнса. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T01:12

2024-11-07T01:12

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента, а также его партнера по гонке Джей-Ди Вэнса."Теперь, когда есть результаты, мы хотим поздравить президента Трампа и сенатора Вэнса с их победой", - говорится в заявлении супругов, размещенном на странице экс-президента в соцсети X.Они отметили, что надеялись на другой результат в связи с разногласиями с республиканцами по многим вопросам, а также заявили, что гордятся кандидатами в президенты и вице-президенты от демократов Камалой Харрис и Тимом Уолцем. Супруги Обама также заявили, что будут всегда благодарны сотрудникам и волонтерам, помогавшим в ходе предвыборной кампании Харрис.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.Проигравшая президентские выборы в США Камала Харрис заявила, что поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти.

https://ria.ru/20241107/kharris-1982329733.html

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