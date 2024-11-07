https://ria.ru/20241107/nbc-1982325794.html

Республиканцы нарастили отрыв от демократов в обеих палатах конгресса США

Республиканцы нарастили отрыв от демократов в обеих палатах конгресса США - РИА Новости, 07.11.2024

Республиканцы нарастили отрыв от демократов в обеих палатах конгресса США

Республиканская партия получает еще большее преимущество по итогам выборов в сенат, также она обеспечила себе дополнительные места в палате представителей, где... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T00:12

2024-11-07T00:12

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Республиканская партия получает еще большее преимущество по итогам выборов в сенат, также она обеспечила себе дополнительные места в палате представителей, где ни одна из партий на данный момент еще не смогла заполучить больше половины кресел, свидетельствует прогноз NBC News.По данным телеканала, на данный момент республиканцы гарантировали себе уже 52 места в сенате из 100, а Демократическая партия — всего 44.В палате представителей конгресса США однопартийцы избранного президента Дональда Трампа набирают 207 из 435 мест в то время, как демократы — только 186.На этих выборах предполагается заместить всех членов палаты представителей и треть мест в сенате. Голосование проходило одновременно с президентскими выборами, на которых победителем объявили Дональда Трампа. Таким образом, ожидается, что Республиканская партия получит и Белый дом, и обе палаты в Капитолии.Согласно Конституции США, все законодательные полномочия принадлежат конгрессу, который состоит из сената и палаты представителей. В палату представителей входят 435 человек. Между штатами депутатские места распределяются пропорционально численности населения.Верхняя палата, сенат — орган представительства штатов и состоит из 100 человек. Независимо от численности населения каждый штат представлен двумя сенаторами.

https://ria.ru/20241106/prichina-1982314125.html

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сша, в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024