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В России создали бетон из кофейной гущи - РИА Новости, 07.11.2024
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Наука
 
09:00 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/nauka-1982253738.html
В России создали бетон из кофейной гущи
В России создали бетон из кофейной гущи - РИА Новости, 07.11.2024
В России создали бетон из кофейной гущи
Бетон на основе биоугля из кофейной гущи получили ученые ДГТУ в составе международного исследовательского коллектива. Авторы также предложили новую методику... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:00
2024-11-07T09:00
наука
наука
россия
университетская наука
донской государственный технический университет
ростов-на-дону
бетон
строительство
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бетон на основе биоугля из кофейной гущи получили ученые ДГТУ в составе международного исследовательского коллектива. Авторы также предложили новую методику изготовления модифицирующей добавки. По их словам, разработка позволяет снизить расход цемента примерно на 10 процентов и повысить качество бетона. Результаты представлены в Recycling.Кофе — один из самых популярных напитков в мире, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ). При производстве одного килограмма растворимого кофе получается около двух килограммов отходов. Таким образом, из семи миллионов тонн кофе, производимых в мире ежегодно, можно получить около 14 миллионов тонн влажных отходов кофейной промышленности.По словам исследователей, органические продукты, такие как кофейная гуща, нельзя добавлять непосредственно в бетон, поскольку они выделяют вещества, ослабляющие строительный материал. Поэтому ученые нагрели кофейную гущу до 400 °C, чтобы удалить кислород, затем измельчили ее и получили пористый, богатый углеродом древесный уголь, называемый биоуглем.Специалисты из ДГТУ совместно с коллегами из Турции, Азербайджана и Ливана заменили биоуглем часть цемента при производстве бетона. Эксперты изучили свойства полученного материала и установили, что добавка не только позволяет экономить цемент, но и улучшает свойства бетона. При этом, для достижения самых оптимальных характеристик масса биоугля в составе должна быть примерно четыре процента."Полученный бетон обладает высокими физико-механическими характеристиками и высококачественной структурой. Он может быть применен в строительных конструкциях жилого, гражданского и социального назначения", — рассказал один из авторов исследования, заведующий кафедрой "Строительство уникальных зданий и сооружений" ДГТУ Сергей Стельмах.Он добавил, что при рациональных дозировках (не более восьми процентов) биоуголь из кофейной гущи играет роль минерального наполнителя: его частицы уплотняют структуру бетона и делают ее более однородной, а также повышают прочность строительного материала."Полученные на микроскопе изображения свидетельствуют о том, что общее распределение биоугля в бетоне выглядит равномерным, не наблюдается каких-либо участков с ослаблением или усилением отдельных зон. На наш взгляд, это исследование является универсальным и может найти отклик и в зарубежных странах, особенно в странах, являющихся поставщиками кофе на мировой рынок (Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Индонезия)", — отметил Стельмах.Дальнейшие исследования, по словам эксперта, будут направлены на изучение характеристик долговечности бетона с добавкой на основе биоугля из кофейной гущи. Ученые планируют провести экспериментальные исследования морозостойкости, водонепроницаемости и стойкости к циклам попеременного увлажнения и высушивания, а также внедрить новые составы в производство бетона.
https://ria.ru/20241022/nauka-1979157147.html
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наука, россия, университетская наука, донской государственный технический университет, ростов-на-дону, бетон, строительство
Наука, Наука, Россия, Университетская наука, Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Бетон, Строительство

В России создали бетон из кофейной гущи

© Фото : ДГТУ/Сергей СтельмахБетон с добавлением кофейной гущи
Бетон с добавлением кофейной гущи - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : ДГТУ/Сергей Стельмах
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бетон на основе биоугля из кофейной гущи получили ученые ДГТУ в составе международного исследовательского коллектива. Авторы также предложили новую методику изготовления модифицирующей добавки. По их словам, разработка позволяет снизить расход цемента примерно на 10 процентов и повысить качество бетона. Результаты представлены в Recycling.
Кофе — один из самых популярных напитков в мире, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ). При производстве одного килограмма растворимого кофе получается около двух килограммов отходов. Таким образом, из семи миллионов тонн кофе, производимых в мире ежегодно, можно получить около 14 миллионов тонн влажных отходов кофейной промышленности.
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По словам исследователей, органические продукты, такие как кофейная гуща, нельзя добавлять непосредственно в бетон, поскольку они выделяют вещества, ослабляющие строительный материал. Поэтому ученые нагрели кофейную гущу до 400 °C, чтобы удалить кислород, затем измельчили ее и получили пористый, богатый углеродом древесный уголь, называемый биоуглем.
Специалисты из ДГТУ совместно с коллегами из Турции, Азербайджана и Ливана заменили биоуглем часть цемента при производстве бетона. Эксперты изучили свойства полученного материала и установили, что добавка не только позволяет экономить цемент, но и улучшает свойства бетона. При этом, для достижения самых оптимальных характеристик масса биоугля в составе должна быть примерно четыре процента.
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"Полученный бетон обладает высокими физико-механическими характеристиками и высококачественной структурой. Он может быть применен в строительных конструкциях жилого, гражданского и социального назначения", — рассказал один из авторов исследования, заведующий кафедрой "Строительство уникальных зданий и сооружений" ДГТУ Сергей Стельмах.
© Фото : ДГТУ/Сергей СтельмахБетон с добавлением кофейной гущи
Бетон с добавлением кофейной гущи
Бетон с добавлением кофейной гущи
© Фото : ДГТУ/Сергей Стельмах
1 из 3
© Фото : ДГТУ/Сергей СтельмахБетон с добавлением кофейной гущи
Бетон с добавлением кофейной гущи
Бетон с добавлением кофейной гущи
© Фото : ДГТУ/Сергей Стельмах
2 из 3
© Фото : ДГТУ/Сергей СтельмахБетон с добавлением кофейной гущи
Бетон с добавлением кофейной гущи
Бетон с добавлением кофейной гущи
© Фото : ДГТУ/Сергей Стельмах
3 из 3
Бетон с добавлением кофейной гущи
© Фото : ДГТУ/Сергей Стельмах
1 из 3
Бетон с добавлением кофейной гущи
© Фото : ДГТУ/Сергей Стельмах
2 из 3
Бетон с добавлением кофейной гущи
© Фото : ДГТУ/Сергей Стельмах
3 из 3
Он добавил, что при рациональных дозировках (не более восьми процентов) биоуголь из кофейной гущи играет роль минерального наполнителя: его частицы уплотняют структуру бетона и делают ее более однородной, а также повышают прочность строительного материала.
"Полученные на микроскопе изображения свидетельствуют о том, что общее распределение биоугля в бетоне выглядит равномерным, не наблюдается каких-либо участков с ослаблением или усилением отдельных зон. На наш взгляд, это исследование является универсальным и может найти отклик и в зарубежных странах, особенно в странах, являющихся поставщиками кофе на мировой рынок (Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Индонезия)", — отметил Стельмах.
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Дальнейшие исследования, по словам эксперта, будут направлены на изучение характеристик долговечности бетона с добавкой на основе биоугля из кофейной гущи. Ученые планируют провести экспериментальные исследования морозостойкости, водонепроницаемости и стойкости к циклам попеременного увлажнения и высушивания, а также внедрить новые составы в производство бетона.
 
НаукаНаукаРоссияУниверситетская наукаДонской государственный технический университетРостов-на-ДонуБетонСтроительство
 
 
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