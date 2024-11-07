https://ria.ru/20241107/nato-1982400926.html

Генсек НАТО рассказал, что хочет обсудить с Трампом

Генсек НАТО рассказал, что хочет обсудить с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024

Генсек НАТО рассказал, что хочет обсудить с Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что всему Западу, и прежде всего США, якобы угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана, и он хочет обсудить это РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:43

2024-11-07T12:43

2024-11-07T13:05

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китай

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выборы президента сша — 2024

марк рютте

дональд трамп

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что всему Западу, и прежде всего США, якобы угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана, и он хочет обсудить это с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом."Мы видим, как КНДР, Китай, Иран и Россия все больше работают вместе, в том числе против Украины… Россия также передает передовые технологии КНДР, что напрямую угрожает США, континентальной Европе и нашим индотихоокеанским партнерам, прежде всего Японии… Это очень опасное новое развитие событий, которое мы должны обсудить сегодня, но я также жду возможности обсудить это с президентом Трампом – как вместе мы можем противостоять этой угрозе", - сказал Рютте по прибытии в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, китай, нато, выборы президента сша — 2024, марк рютте, дональд трамп