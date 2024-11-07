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Генсек НАТО рассказал, что хочет обсудить с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
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12:43 07.11.2024 (обновлено: 13:05 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/nato-1982400926.html
Генсек НАТО рассказал, что хочет обсудить с Трампом
Генсек НАТО рассказал, что хочет обсудить с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
Генсек НАТО рассказал, что хочет обсудить с Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что всему Западу, и прежде всего США, якобы угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана, и он хочет обсудить это РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:43
2024-11-07T13:05
в мире
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китай
нато
выборы президента сша — 2024
марк рютте
дональд трамп
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что всему Западу, и прежде всего США, якобы угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана, и он хочет обсудить это с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом."Мы видим, как КНДР, Китай, Иран и Россия все больше работают вместе, в том числе против Украины… Россия также передает передовые технологии КНДР, что напрямую угрожает США, континентальной Европе и нашим индотихоокеанским партнерам, прежде всего Японии… Это очень опасное новое развитие событий, которое мы должны обсудить сегодня, но я также жду возможности обсудить это с президентом Трампом – как вместе мы можем противостоять этой угрозе", - сказал Рютте по прибытии в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.
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в мире, сша, россия, китай, нато, выборы президента сша — 2024, марк рютте, дональд трамп
В мире, США, Россия, Китай, НАТО, Выборы президента США — 2024, Марк Рютте, Дональд Трамп
Генсек НАТО рассказал, что хочет обсудить с Трампом

Рютте хочет обсудить с Трампом усиление взаимодействия РФ, Китая, КНДР и Ирана

© AP Photo / Armin DurgutГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что всему Западу, и прежде всего США, якобы угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана, и он хочет обсудить это с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом.
"Мы видим, как КНДР, Китай, Иран и Россия все больше работают вместе, в том числе против Украины… Россия также передает передовые технологии КНДР, что напрямую угрожает США, континентальной Европе и нашим индотихоокеанским партнерам, прежде всего Японии… Это очень опасное новое развитие событий, которое мы должны обсудить сегодня, но я также жду возможности обсудить это с президентом Трампом – как вместе мы можем противостоять этой угрозе", - сказал Рютте по прибытии в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.
 
В миреСШАРоссияКитайНАТОВыборы президента США — 2024Марк РюттеДональд Трамп
 
 
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