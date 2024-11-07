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Генсек НАТО рассказал, что хочет обсудить с Трампом
Генсек НАТО рассказал, что хочет обсудить с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
Генсек НАТО рассказал, что хочет обсудить с Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что всему Западу, и прежде всего США, якобы угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана, и он хочет обсудить это РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:43
2024-11-07T12:43
2024-11-07T13:05
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что всему Западу, и прежде всего США, якобы угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана, и он хочет обсудить это с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом."Мы видим, как КНДР, Китай, Иран и Россия все больше работают вместе, в том числе против Украины… Россия также передает передовые технологии КНДР, что напрямую угрожает США, континентальной Европе и нашим индотихоокеанским партнерам, прежде всего Японии… Это очень опасное новое развитие событий, которое мы должны обсудить сегодня, но я также жду возможности обсудить это с президентом Трампом – как вместе мы можем противостоять этой угрозе", - сказал Рютте по прибытии в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Генсек НАТО рассказал, что хочет обсудить с Трампом
Рютте хочет обсудить с Трампом усиление взаимодействия РФ, Китая, КНДР и Ирана