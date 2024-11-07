Эксперт рассказал, что может произойти с НАТО при Трампе
Экс-адмирал Ставридис: требование Трампа к НАТО может привести к краху альянса
© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Требование объявившего о своей победе на выборах в США экс-президента Дональда Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону может привести либо к краху альянса, либо вызвать сопротивление европейцев, достаточное, чтобы побудить США фактически выйти из него, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg.
"Если администрация Трампа будет настаивать на значительном увеличении взносов, вполне возможно, что это может либо привести к краху альянса, либо спровоцировать достаточное сопротивление со стороны Европы, чтобы побудить США фактически выйти из (НАТО)", - заявил Ставридис.
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При этом, несмотря на то, что Ставридис называет такую ситуацию возможной, он считает ее маловероятной. В первую очередь потому, что США получают большую выгоду от альянса.
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"Это, возможно, не последние дни НАТО, но это, вероятно, будет неудобный период, поскольку наши европейские союзники приспосабливаются к реалиям новой и скептической администрации в Вашингтоне", - отметил Ставридис.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.