Рейтинг@Mail.ru
В Курской области будут заочно судить наемника ВСУ из Новой Зеландии - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 07.11.2024 (обновлено: 08:18 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/naemnik-1982347255.html
В Курской области будут заочно судить наемника ВСУ из Новой Зеландии
В Курской области будут заочно судить наемника ВСУ из Новой Зеландии - РИА Новости, 07.11.2024
В Курской области будут заочно судить наемника ВСУ из Новой Зеландии
Уголовное дело наемника из Новой Зеландии, вторгшегося с ВСУ в Курскую область, заочно рассмотрят в областном суде региона, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T08:13
2024-11-07T08:18
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
новая зеландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уголовное дело наемника из Новой Зеландии, вторгшегося с ВСУ в Курскую область, заочно рассмотрят в областном суде региона, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где в составе наемнической группировки "Темные ангелы" за ежемесячное денежное вознаграждение, эквивалентное 450 тысячам рублей, стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения.В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника.О'Брайен 20 сентября объявлен в международный розыск, в тот же день в отношении него Хамовническим районным судом Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
курская область
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, новая зеландия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Новая Зеландия
В Курской области будут заочно судить наемника ВСУ из Новой Зеландии

В Курской области будут заочно судить наемника ВСУ из Новой Зеландии О'Брайена

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уголовное дело наемника из Новой Зеландии, вторгшегося с ВСУ в Курскую область, заочно рассмотрят в областном суде региона, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Запад потерпел поражение от России в Курской области
31 октября, 08:00
По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где в составе наемнической группировки "Темные ангелы" за ежемесячное денежное вознаграждение, эквивалентное 450 тысячам рублей, стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения.
В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника.
О'Брайен 20 сентября объявлен в международный розыск, в тот же день в отношении него Хамовническим районным судом Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Россия уничтожит всех псов войны
28 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныНовая Зеландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала