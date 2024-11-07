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В Курской области будут заочно судить наемника ВСУ из Новой Зеландии
В Курской области будут заочно судить наемника ВСУ из Новой Зеландии - РИА Новости, 07.11.2024
В Курской области будут заочно судить наемника ВСУ из Новой Зеландии
Уголовное дело наемника из Новой Зеландии, вторгшегося с ВСУ в Курскую область, заочно рассмотрят в областном суде региона, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T08:13
2024-11-07T08:13
2024-11-07T08:18
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
новая зеландия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уголовное дело наемника из Новой Зеландии, вторгшегося с ВСУ в Курскую область, заочно рассмотрят в областном суде региона, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где в составе наемнической группировки "Темные ангелы" за ежемесячное денежное вознаграждение, эквивалентное 450 тысячам рублей, стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения.В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника.О'Брайен 20 сентября объявлен в международный розыск, в тот же день в отношении него Хамовническим районным судом Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
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курская область, вооруженные силы украины, новая зеландия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Новая Зеландия
В Курской области будут заочно судить наемника ВСУ из Новой Зеландии
В Курской области будут заочно судить наемника ВСУ из Новой Зеландии О'Брайена