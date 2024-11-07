https://ria.ru/20241107/moskva-1982388207.html
Врач назвал средний возраст первородящих в Москве
Врач назвал средний возраст первородящих в Москве - РИА Новости, 07.11.2024
Врач назвал средний возраст первородящих в Москве
Средний возраст москвичек, которые впервые рожают ребенка, пока не достигает 30 лет, заявил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:44
2024-11-07T11:44
2024-11-07T11:44
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Средний возраст москвичек, которые впервые рожают ребенка, пока не достигает 30 лет, заявил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Городской клинической больницы № 52 департамента здравоохранения столицы Василий Грабовский. Отложенное материнство вошло в наш обиход и жизнь, как медицинскую, так и социальную, отметил специалист во время пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня", приуроченной к проведению III Научно-практической конференции "Сложный пациент в акушерстве и гинекологии". "Всё равно средний возраст первородящих в Москве не достигает 30 лет, но тренд на то, что количество пациентов, которые в 35 лет плюс принимают решение о повторной беременности или первой беременности, выросло в городе Москва за последние 5 лет на несколько процентов. А если в пересчёте на такой мегаполис, как Москва, это достаточно значительная цифра пациентов", - сказал Грабовский в ходе пресс-конференции. Он добавил, что в странах с высоким уровнем дохода возраст первородящих уже давно больше 32 лет.
https://ria.ru/20241107/pravitelstvo-1982375104.html
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Общество, Здоровье - Общество, Москва, ММПЦ
Врач назвал средний возраст первородящих в Москве
Врач: средний возраст первородящих в Москве пока не достигает 30 лет
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Средний возраст москвичек, которые впервые рожают ребенка, пока не достигает 30 лет, заявил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Городской клинической больницы № 52 департамента здравоохранения столицы Василий Грабовский.
Отложенное материнство вошло в наш обиход и жизнь, как медицинскую, так и социальную, отметил специалист во время пресс-конференции в ММПЦ
медиагруппы "Россия сегодня", приуроченной к проведению III Научно-практической конференции "Сложный пациент в акушерстве и гинекологии".
"Всё равно средний возраст первородящих в Москве не достигает 30 лет, но тренд на то, что количество пациентов, которые в 35 лет плюс принимают решение о повторной беременности или первой беременности, выросло в городе Москва за последние 5 лет на несколько процентов. А если в пересчёте на такой мегаполис, как Москва, это достаточно значительная цифра пациентов", - сказал Грабовский в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что в странах с высоким уровнем дохода возраст первородящих уже давно больше 32 лет.