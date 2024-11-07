https://ria.ru/20241107/moskva-1982355525.html

Более 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы Москвы

Более 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы Москвы - РИА Новости, 07.11.2024

Более 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы Москвы

Свыше 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы этой зимой для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:28

2024-11-07T09:28

2024-11-07T09:28

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петр бирюков

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Свыше 25 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы этой зимой для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание, в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час. Дополнительно в зимний период будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в столице действуют 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов. "На их оснащении находятся свыше 180 плавсредств с аварийно-спасательным оборудованием, в том числе аэролодка "Север-650К", предназначенная для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности. Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят беседы с отдыхающими у водоемов, учащимися в учебных заведениях", - добавил заммэра. Он уточнил, что в зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места зимнего купания и рыбалки, несанкционированного выхода на лед, катки на естественных водоемах. Бирюков подчеркнул, что для оказания помощи пострадавшим все суда укомплектованы средствами спасения - спасательной лестницей, устройствами спасения из ледяной полыньи, спасательными досками.

https://ria.ru/20241106/biryukov-1982193520.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков