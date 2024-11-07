Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Молдавии рассказал, зачем изменили конституцию - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 07.11.2024 (обновлено: 17:26 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/moldaviya-1982464258.html
Экс-президент Молдавии рассказал, зачем изменили конституцию
Экс-президент Молдавии рассказал, зачем изменили конституцию - РИА Новости, 07.11.2024
Экс-президент Молдавии рассказал, зачем изменили конституцию
Власти Молдавии обманным путем изменили конституцию, чтобы затем отменить статью о нейтралитете и вступить в НАТО, считает экс-президент страны Владимир... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:18
2024-11-07T17:26
в мире
молдавия
сша
великобритания
владимир воронин
майя санду
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736665819_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_66de32101fa2b364daa17cce97b75ab4.jpg
КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии обманным путем изменили конституцию, чтобы затем отменить статью о нейтралитете и вступить в НАТО, считает экс-президент страны Владимир Воронин. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. "Они (власти - ред.) изменили конституцию, чтобы иметь возможность завтра-послезавтра принять решение об уничтожении 11 статьи конституции, которая гарантирует нейтралитет. И после этого проголосовать за то, чтобы Молдавия вошла в НАТО, чтобы у нас были военные базы НАТО", - заявил Воронин журналистам. Он настаивает, что политикам нельзя менять основной закон страны ради собственных интересов. "Конституция - это святое дело. Сейчас взялись изменить конституцию, еще и обманным путем", - подчеркнул Додон. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html
https://ria.ru/20241107/moldaviya-1982416272.html
молдавия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736665819_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_06df88961ac15c69fec41632b552715b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, великобритания, владимир воронин, майя санду, нато, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Владимир Воронин, Майя Санду, НАТО, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Экс-президент Молдавии рассказал, зачем изменили конституцию

Экс-президент Молдавии: конституцию обманом изменили, чтобы вступить в НАТО

© SputnikВладимир Воронин
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Sputnik
Владимир Воронин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии обманным путем изменили конституцию, чтобы затем отменить статью о нейтралитете и вступить в НАТО, считает экс-президент страны Владимир Воронин.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Госдуме назвали выборы в Молдавии госпереворотом
6 ноября, 07:18
"Они (власти - ред.) изменили конституцию, чтобы иметь возможность завтра-послезавтра принять решение об уничтожении 11 статьи конституции, которая гарантирует нейтралитет. И после этого проголосовать за то, чтобы Молдавия вошла в НАТО, чтобы у нас были военные базы НАТО", - заявил Воронин журналистам.
Он настаивает, что политикам нельзя менять основной закон страны ради собственных интересов.
"Конституция - это святое дело. Сейчас взялись изменить конституцию, еще и обманным путем", - подчеркнул Додон.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Соцпартия в Молдавии готова проводить протесты из-за итогов выборов
Вчера, 13:43
 
В миреМолдавияСШАВеликобританияВладимир ВоронинМайя СандуНАТОЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала