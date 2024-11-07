https://ria.ru/20241107/moldaviya-1982464258.html

Экс-президент Молдавии рассказал, зачем изменили конституцию

Экс-президент Молдавии рассказал, зачем изменили конституцию - РИА Новости, 07.11.2024

Экс-президент Молдавии рассказал, зачем изменили конституцию

Власти Молдавии обманным путем изменили конституцию, чтобы затем отменить статью о нейтралитете и вступить в НАТО, считает экс-президент страны Владимир... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:18

2024-11-07T17:18

2024-11-07T17:26

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КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии обманным путем изменили конституцию, чтобы затем отменить статью о нейтралитете и вступить в НАТО, считает экс-президент страны Владимир Воронин. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. "Они (власти - ред.) изменили конституцию, чтобы иметь возможность завтра-послезавтра принять решение об уничтожении 11 статьи конституции, которая гарантирует нейтралитет. И после этого проголосовать за то, чтобы Молдавия вошла в НАТО, чтобы у нас были военные базы НАТО", - заявил Воронин журналистам. Он настаивает, что политикам нельзя менять основной закон страны ради собственных интересов. "Конституция - это святое дело. Сейчас взялись изменить конституцию, еще и обманным путем", - подчеркнул Додон. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html

https://ria.ru/20241107/moldaviya-1982416272.html

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