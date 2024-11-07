https://ria.ru/20241107/moldaviya-1982459304.html

Экс-президент Молдавии призвал оппозицию объединиться, не признав выборы

Экс-президент Молдавии призвал оппозицию объединиться, не признав выборы - РИА Новости, 07.11.2024

Экс-президент Молдавии призвал оппозицию объединиться, не признав выборы

Экс-премьер Молдавии, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику приветствует призыв экс-президента Игоря Додона об объединении сил оппозиции и... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:56

2024-11-07T16:56

2024-11-07T16:56

в мире

молдавия

ион кику

игорь додон

майя санду

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику приветствует призыв экс-президента Игоря Додона об объединении сил оппозиции и предлагает начать с совместного заявления о непризнании результатов выборов президента из-за их фальсификации. Ранее Партия социалистов Молдавии заявила, что не признает результаты голосования на зарубежных участках, поскольку внутри страны во втором туре выборов президента победил Александр Стояногло, а не Майя Санду. Социалисты заявили, что будут оспаривать результаты, на которые повлияли многочисленные нарушения. В четверг лидер социалистов Додон призвал оппозиционные силы объединиться, чтобы не допустить повторения этого сценария на парламентских выборах, запланированных на следующий год. "Мы приветствуем предложение Партии социалистов Республики Молдова по укреплению оппозиционных сил в стране в преддверии парламентских выборов! И самым важным действием должно стать совместное заявление о непризнании результатов этих фальсифицированных выборов, как четко заявила Партия развития и объединения Молдовы после первого тура выборов", - написал Кику в своем Telegrаm-канале. Также он призвал социалистов разорвать все коалиции с правящей партией "Действие и солидарность", созданные в районных советах. "Любое сотрудничество с партией диктаторского происхождения сводит на нет все усилия оппозиции по борьбе с этим антинародным режимом", - подчеркнул Кику. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20241107/moldaviya-1982416272.html

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в мире, молдавия, ион кику, игорь додон, майя санду, выборы в молдавии — 2024