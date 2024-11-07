https://ria.ru/20241107/mishustin--1982439651.html

Мишустин поручил обеспечить финансирование посевной кампании

Мишустин поручил обеспечить финансирование посевной кампании - РИА Новости, 07.11.2024

Мишустин поручил обеспечить финансирование посевной кампании

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и Минфину РФ обеспечить финансирование посевной кампании 2025 года. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:16

2024-11-07T15:16

2024-11-07T15:29

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

михаил мишустин

оксана лут

россия

экономика

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и Минфину РФ обеспечить финансирование посевной кампании 2025 года."Я прошу вас крайне внимательно отнестись к подготовке посевной кампании 2025 года. Все, что необходимо аграриям для посевной кампании, надо сегодня уже продумать. Просьба отдельно после правительства с (министром финансов - ред.) Антоном Германовичем Силуановым проработать вопросы достаточности средств для посевной кампании. Я имею ввиду инвестиционные средства. Со всеми сельхозпроизводителями, с которыми вы имеете контакт, необходимо будет проработать достаточность инвестиционных средств", - сказал Мишустин министру сельского хозяйства Оксане Лут во время заседания кабмина в четверг.

https://ria.ru/20241107/zerno-1982438923.html

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин, оксана лут, россия, экономика