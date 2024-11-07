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Мишустин поручил обеспечить финансирование посевной кампании - РИА Новости, 07.11.2024
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15:16 07.11.2024 (обновлено: 15:29 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/mishustin--1982439651.html
Мишустин поручил обеспечить финансирование посевной кампании
Мишустин поручил обеспечить финансирование посевной кампании - РИА Новости, 07.11.2024
Мишустин поручил обеспечить финансирование посевной кампании
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и Минфину РФ обеспечить финансирование посевной кампании 2025 года. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:16
2024-11-07T15:29
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
михаил мишустин
оксана лут
россия
экономика
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и Минфину РФ обеспечить финансирование посевной кампании 2025 года."Я прошу вас крайне внимательно отнестись к подготовке посевной кампании 2025 года. Все, что необходимо аграриям для посевной кампании, надо сегодня уже продумать. Просьба отдельно после правительства с (министром финансов - ред.) Антоном Германовичем Силуановым проработать вопросы достаточности средств для посевной кампании. Я имею ввиду инвестиционные средства. Со всеми сельхозпроизводителями, с которыми вы имеете контакт, необходимо будет проработать достаточность инвестиционных средств", - сказал Мишустин министру сельского хозяйства Оксане Лут во время заседания кабмина в четверг.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин, оксана лут, россия, экономика
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Михаил Мишустин, Оксана Лут, Россия, Экономика
Мишустин поручил обеспечить финансирование посевной кампании

Мишустин поручил Минсельхозу обеспечить финансирование посевной кампании

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу и Минфину РФ обеспечить финансирование посевной кампании 2025 года.
"Я прошу вас крайне внимательно отнестись к подготовке посевной кампании 2025 года. Все, что необходимо аграриям для посевной кампании, надо сегодня уже продумать. Просьба отдельно после правительства с (министром финансов - ред.) Антоном Германовичем Силуановым проработать вопросы достаточности средств для посевной кампании. Я имею ввиду инвестиционные средства. Со всеми сельхозпроизводителями, с которыми вы имеете контакт, необходимо будет проработать достаточность инвестиционных средств", - сказал Мишустин министру сельского хозяйства Оксане Лут во время заседания кабмина в четверг.
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