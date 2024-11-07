https://ria.ru/20241107/mir-1982521853.html

Путин оценил работу платежной системы "Мир"

Путин оценил работу платежной системы "Мир" - РИА Новости, 07.11.2024

Путин оценил работу платежной системы "Мир"

Платежная система "Мир" - это успех, она работает хорошо и была бы еще лучше без искусственных препятствий, которые ей создаются, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:06

2024-11-07T21:06

2024-11-07T21:22

экономика

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

технологии

владимир путин

карта "мир"

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Платежная система "Мир" - это успех, она работает хорошо и была бы еще лучше без искусственных препятствий, которые ей создаются, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается платежной системы "Мир", то да, это в известной степени успех, она работает, работает хорошо, уверенно. Она работала бы еще лучше, еще шире, если бы ей не создавали искусственных препятствий для ее развития. Но даже несмотря на то, что эти препятствия создаются, она развивается, и мы будем тиражировать успех подобного рода", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240415/karty-1940148476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , технологии, владимир путин, карта "мир"