https://ria.ru/20241107/minzdrav-1982475783.html

В Минздраве рассказали о причинах смерти женщины в Подольске

В Минздраве рассказали о причинах смерти женщины в Подольске - РИА Новости, 07.11.2024

В Минздраве рассказали о причинах смерти женщины в Подольске

Признаки, указывающие на наличие вируса Коксаки, в организме погибшей в Подольске женщины не выявлены, предварительно её смерть обусловлена осложнением... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:57

2024-11-07T17:57

2024-11-07T17:57

подольск

московская область (подмосковье)

турция

здоровье

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Признаки, указывающие на наличие вируса Коксаки, в организме погибшей в Подольске женщины не выявлены, предварительно её смерть обусловлена осложнением хронического заболевания печени, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что беременная жительница Подольска скончалась от неизвестной болезни, утверждается, что, предварительно, это мог быть привезенный туристами из Турции вирус Коксаки. "Информация о беременности женщины не подтверждена. Предварительно, смерть пациентки обусловлена осложнением хронического заболевания печени. В настоящее время признаков, указывающих на наличие вируса Коксаки, не выявлено. Заключительный диагноз будет установлен экспертами после получения всех результатов лабораторных анализов", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20241104/koksaki-1981809421.html

подольск

московская область (подмосковье)

турция

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подольск, московская область (подмосковье), турция, здоровье