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ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024
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12:16 07.11.2024 (обновлено: 12:24 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/minoborony-1982394447.html
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:16
2024-11-07T12:24
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, ПВО сбила 55 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35 353 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 071 танк и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 418 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 032 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982394004.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Минобороны: нанесены удары по инфраструктуре аэродрома и складов вооружений ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ
Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ЦВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, ПВО сбила 55 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35 353 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 071 танк и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 418 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 032 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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