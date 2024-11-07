https://ria.ru/20241107/minoborony-1982394447.html

ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024

ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:16

2024-11-07T12:16

2024-11-07T12:24

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, ПВО сбила 55 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35 353 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 071 танк и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 418 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 032 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982394004.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)