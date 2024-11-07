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ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:16
2024-11-07T12:16
2024-11-07T12:24
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, ПВО сбила 55 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35 353 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 071 танк и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 418 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 032 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982394004.html
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ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Минобороны: нанесены удары по инфраструктуре аэродрома и складов вооружений ВСУ
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, ПВО сбила 55 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 35 353 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 071 танк и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17 418 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 032 единицы специальной военной автомобильной техники.