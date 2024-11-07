https://ria.ru/20241107/minfin-1982440602.html

Минфин выступил за мониторинг ситуации с повышением пошлин на вино

Минфин выступил за мониторинг ситуации с повышением пошлин на вино - РИА Новости, 07.11.2024

Минфин выступил за мониторинг ситуации с повышением пошлин на вино

Минфин РФ в вопросе повышения пошлины на вино из недружественных стран до 50% выступает за мониторинг ситуации, импорт уже снижается, такую позицию министерства РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:21

2024-11-07T15:21

2024-11-07T15:21

экономика

россия

алексей сазанов

дмитрий патрушев

нато

министерство финансов рф (минфин россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Минфин РФ в вопросе повышения пошлины на вино из недружественных стран до 50% выступает за мониторинг ситуации, импорт уже снижается, такую позицию министерства высказал РИА Новости статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. А с начала августа этого года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр. "Мы сейчас видим, что уже импорт снижается, поэтому надо мониторить ситуацию без резких движений, надо смотреть, как будет развиваться ситуация", - ответил Сазанов в кулуарах Русского экономического форума (РЭФ) на вопрос, поддерживает ли министерство повышение этих пошлин до 50%. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев ранее в четверг согласился, что пошлина на вина из недружественных стран должна быть увеличена с нынешних 25% до 30-50%, однако, по его словам, правительство будет исходить из необходимой достаточности, чтобы пошлины не стали запретительными, а были источником денег на развитие российского виноделия. В марте текущего года Ассоциация виноградарей и виноделов России просила власти РФ установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%.

https://ria.ru/20241106/gruzija-1982092968.html

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экономика, россия, алексей сазанов, дмитрий патрушев, нато, министерство финансов рф (минфин россии)