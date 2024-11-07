https://ria.ru/20241107/minfin-1982387013.html

Дефицит бюджета за январь — октябрь составил 220 миллиардов рублей

Дефицит бюджета за январь — октябрь составил 220 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.11.2024

Дефицит бюджета за январь — октябрь составил 220 миллиардов рублей

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь 2024 года, по предварительной оценке, составил 220 миллиардов рублей, или 0,1% ВВП. Нефтегазовые доходы... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:37

2024-11-07T11:37

2024-11-07T11:41

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь 2024 года, по предварительной оценке, составил 220 миллиардов рублей, или 0,1% ВВП. Нефтегазовые доходы выросли на 32,3% - до 9,54 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26,6%, до 20,13 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России. "По итогам января-октября 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 220 млрд рублей, что на 830 млрд рублей меньше уровня аналогичного периода прошлого года. По итогам года размер дефицита ожидается на уровне 1,7% ВВП", - сообщается на сайте Минфина. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-октябре 2024 года составил 29 668 млрд рублей, что на 28,4% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+20% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-октября 2024 года составил 29 889 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 23,7% г/г", - отмечается в сообщении. Как поясняет Минфин, в целом в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из размера первичного структурного дефицита, равного 3,1 триллиона рублей. Такая конструкция обеспечивает стабильный уровень заимствований и государственного долга в рамках переходного периода 2024 года. НЕФТЕГАЗ И НЕНЕФТЕГАЗ Нефтегазовые доходы бюджета выросли на 32,3% - до 9,54 триллиона рублей, а ненефтегазовые - на 26,6%, до 20,13 триллиона рублей, сообщает министерство. "Нефтегазовые доходы составили 9 539 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+32,3% г/г) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - говорится в сообщении. Как поясняет министерство, накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 129 млрд рублей и увеличились на 26,6% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-октября выросли на 15,8% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов", - отмечает Минфин. В целом, объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам января-октября 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, добавили в Минфине.

https://ria.ru/20241031/minfin-1981173385.html

https://ria.ru/20241024/siluanovyj-1979828247.html

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982192270.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)