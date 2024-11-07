https://ria.ru/20241107/migranty-1982532689.html
Путин высказался о ситуации с мигрантами
Путин высказался о ситуации с мигрантами - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался о ситуации с мигрантами
Мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и готовы соблюдать их, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:59
2024-11-07T21:59
2024-11-07T21:59
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валдай
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
общество
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и готовы соблюдать их, сказал президент РФ Владимир Путин. "Первый этап, нам нужно создать такие условия, когда люди, к нам приезжающие на работу, будут к этому готовы. Они будут владеть хорошо русским языком, знать наши традиции, мы много раз об этом говорили. Знать наши законы. И не только знать все это, но и быть внутренне готовыми соблюдать это все. И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , общество
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Общество
Путин высказался о ситуации с мигрантами
Путин: мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и готовы соблюдать их, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Первый этап, нам нужно создать такие условия, когда люди, к нам приезжающие на работу, будут к этому готовы. Они будут владеть хорошо русским языком, знать наши традиции, мы много раз об этом говорили. Знать наши законы. И не только знать все это, но и быть внутренне готовыми соблюдать это все. И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.