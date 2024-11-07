https://ria.ru/20241107/migrant-1982436662.html

Владелец хостела в Петербурге за год легализовал около тысячи мигрантов

Владелец хостела в Петербурге за год легализовал около тысячи мигрантов - РИА Новости, 07.11.2024

Владелец хостела в Петербурге за год легализовал около тысячи мигрантов

Владелец хостела в Санкт-Петербурге за 2023 год незаконно легализовал около 1 тысячи мигрантов, получая за каждого 7 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:02

2024-11-07T15:02

2024-11-07T15:02

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Владелец хостела в Санкт-Петербурге за 2023 год незаконно легализовал около 1 тысячи мигрантов, получая за каждого 7 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Оперативники Управления собственной безопасности полицейского главка выявили организатора канала нелегальной миграции... В ходе реализации комплекса мероприятий полицейскими было предварительно установлено, что владельцем хостела, расположенного на набережной Обводного канала, за незаконное денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей с иностранца осуществлялась их массовая фиктивная регистрация", – говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, таким образом на регистрационный учет было поставлено около 1 тысячи иностранных граждан, четверть из которых на основании подложных сведений получили трудовые патенты. Сейчас сотрудники регионального главка устанавливают возможную причастность к незаконной регистрации мигрантов третьих лиц, в том числе и из числа сотрудников ОВД Адмиралтейского района. "По результатам действиям указанных лиц будет дана соответствующая правовая оценка. В свою очередь будут приняты меры по прекращению трудовых патентов, выданных в нарушение требований законодательства Российской Федерации", – отмечают в ГУМВД. Как заключают в полиции, по собранным оперативниками материалам следственными органами принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20241101/migrant-1981399688.html

https://ria.ru/20241106/sovfed-1982149684.html

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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)