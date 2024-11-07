https://ria.ru/20241107/migrant-1982373558.html

Эксперт рассказал, как повысить качество трудовой миграции в Россию

Эксперт рассказал, как повысить качество трудовой миграции в Россию - РИА Новости, 07.11.2024

Эксперт рассказал, как повысить качество трудовой миграции в Россию

Качество внешней трудовой миграции в РФ надо повышать за счет организованного набора - целенаправленного поиска, отбора и подготовки мигрантов по конкретным... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:42

2024-11-07T10:42

2024-11-07T10:42

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россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Качество внешней трудовой миграции в РФ надо повышать за счет организованного набора - целенаправленного поиска, отбора и подготовки мигрантов по конкретным заявкам российских работодателей, заявил руководитель направления "Миграция" центра им. Столыпина ВШГУ РАНХиГС при президенте России Михаил Бурда. "К сожалению, к нам не приезжают технологи и конструкторы. Квалифицированных рабочих тоже практически нет. Хочу вообще отметить колоссальный уровень снижения профессиональной подготовки и образования массовой миграции в Россию", - сказал он, выступая на Втором Русском экономическом форуме. "По статистике 2% мигрантов вообще не имеют никакого образования, тем не менее они въезжают в Россию и получают патент. Зачем такие работники? А основная масса - более 60% - имеют только среднее образование, то есть это люди, которые у себя на родине не закончили ни техникума, ни ПТУ. Все это иными словами - неквалифицированная миграция: продавцы, разные курьеры, доставщики еды", - подчеркнул Бурда. Поднять качество внешней миграции в Россию из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии - трех основных стран, из которых приезжают мигранты, по его мнению, можно только с помощью организованного набора. "Оргнабор - наиболее эффективный механизм для повышения качества внешней миграции. Речь, в частности, об организации поиска, отбора, предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов по конкретным заявкам работодателей в Россию", - подчеркнул эксперт. Также необходимо продолжать проверки и разъяснительную профилактику среди мигрантов, активно вводя их таким образом в правовое поле России, заключил Бурда.

https://ria.ru/20241105/migranty-1982017044.html

https://ria.ru/20241106/sovfed-1982149684.html

https://ria.ru/20241106/migrant-1982293388.html

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узбекистан

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общество, россия, узбекистан, таджикистан