Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как повысить качество трудовой миграции в Россию - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/migrant-1982373558.html
Эксперт рассказал, как повысить качество трудовой миграции в Россию
Эксперт рассказал, как повысить качество трудовой миграции в Россию - РИА Новости, 07.11.2024
Эксперт рассказал, как повысить качество трудовой миграции в Россию
Качество внешней трудовой миграции в РФ надо повышать за счет организованного набора - целенаправленного поиска, отбора и подготовки мигрантов по конкретным... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:42
2024-11-07T10:42
общество
россия
узбекистан
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_0:156:2986:1836_1920x0_80_0_0_ee89904b7a98999b0f7577f0aea740aa.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Качество внешней трудовой миграции в РФ надо повышать за счет организованного набора - целенаправленного поиска, отбора и подготовки мигрантов по конкретным заявкам российских работодателей, заявил руководитель направления "Миграция" центра им. Столыпина ВШГУ РАНХиГС при президенте России Михаил Бурда. "К сожалению, к нам не приезжают технологи и конструкторы. Квалифицированных рабочих тоже практически нет. Хочу вообще отметить колоссальный уровень снижения профессиональной подготовки и образования массовой миграции в Россию", - сказал он, выступая на Втором Русском экономическом форуме. "По статистике 2% мигрантов вообще не имеют никакого образования, тем не менее они въезжают в Россию и получают патент. Зачем такие работники? А основная масса - более 60% - имеют только среднее образование, то есть это люди, которые у себя на родине не закончили ни техникума, ни ПТУ. Все это иными словами - неквалифицированная миграция: продавцы, разные курьеры, доставщики еды", - подчеркнул Бурда. Поднять качество внешней миграции в Россию из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии - трех основных стран, из которых приезжают мигранты, по его мнению, можно только с помощью организованного набора. "Оргнабор - наиболее эффективный механизм для повышения качества внешней миграции. Речь, в частности, об организации поиска, отбора, предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов по конкретным заявкам работодателей в Россию", - подчеркнул эксперт. Также необходимо продолжать проверки и разъяснительную профилактику среди мигрантов, активно вводя их таким образом в правовое поле России, заключил Бурда.
https://ria.ru/20241105/migranty-1982017044.html
https://ria.ru/20241106/sovfed-1982149684.html
https://ria.ru/20241106/migrant-1982293388.html
россия
узбекистан
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_94f6f14c4d22fa424a13bbe8346ce165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, узбекистан, таджикистан
Общество, Россия, Узбекистан, Таджикистан
Эксперт рассказал, как повысить качество трудовой миграции в Россию

Эксперт: организованный набор повысит качество трудовой миграции в Россию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Проверка документов у мигрантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Качество внешней трудовой миграции в РФ надо повышать за счет организованного набора - целенаправленного поиска, отбора и подготовки мигрантов по конкретным заявкам российских работодателей, заявил руководитель направления "Миграция" центра им. Столыпина ВШГУ РАНХиГС при президенте России Михаил Бурда.
"К сожалению, к нам не приезжают технологи и конструкторы. Квалифицированных рабочих тоже практически нет. Хочу вообще отметить колоссальный уровень снижения профессиональной подготовки и образования массовой миграции в Россию", - сказал он, выступая на Втором Русском экономическом форуме.
Курьер службы доставки - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В Саратове мигрантам запретили работать курьерами
5 ноября, 19:22
"По статистике 2% мигрантов вообще не имеют никакого образования, тем не менее они въезжают в Россию и получают патент. Зачем такие работники? А основная масса - более 60% - имеют только среднее образование, то есть это люди, которые у себя на родине не закончили ни техникума, ни ПТУ. Все это иными словами - неквалифицированная миграция: продавцы, разные курьеры, доставщики еды", - подчеркнул Бурда.
Поднять качество внешней миграции в Россию из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии - трех основных стран, из которых приезжают мигранты, по его мнению, можно только с помощью организованного набора.
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Совфед одобрил закон о совершении преступления нелегальным мигрантом
6 ноября, 11:03
"Оргнабор - наиболее эффективный механизм для повышения качества внешней миграции. Речь, в частности, об организации поиска, отбора, предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов по конкретным заявкам работодателей в Россию", - подчеркнул эксперт.
Также необходимо продолжать проверки и разъяснительную профилактику среди мигрантов, активно вводя их таким образом в правовое поле России, заключил Бурда.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, угрожавшего воспитателю в Калуге
6 ноября, 18:52
 
ОбществоРоссияУзбекистанТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала