https://ria.ru/20241107/migrant-1982373558.html
Эксперт рассказал, как повысить качество трудовой миграции в Россию
Эксперт рассказал, как повысить качество трудовой миграции в Россию - РИА Новости, 07.11.2024
Эксперт рассказал, как повысить качество трудовой миграции в Россию
Качество внешней трудовой миграции в РФ надо повышать за счет организованного набора - целенаправленного поиска, отбора и подготовки мигрантов по конкретным... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:42
2024-11-07T10:42
2024-11-07T10:42
общество
россия
узбекистан
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_0:156:2986:1836_1920x0_80_0_0_ee89904b7a98999b0f7577f0aea740aa.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Качество внешней трудовой миграции в РФ надо повышать за счет организованного набора - целенаправленного поиска, отбора и подготовки мигрантов по конкретным заявкам российских работодателей, заявил руководитель направления "Миграция" центра им. Столыпина ВШГУ РАНХиГС при президенте России Михаил Бурда. "К сожалению, к нам не приезжают технологи и конструкторы. Квалифицированных рабочих тоже практически нет. Хочу вообще отметить колоссальный уровень снижения профессиональной подготовки и образования массовой миграции в Россию", - сказал он, выступая на Втором Русском экономическом форуме. "По статистике 2% мигрантов вообще не имеют никакого образования, тем не менее они въезжают в Россию и получают патент. Зачем такие работники? А основная масса - более 60% - имеют только среднее образование, то есть это люди, которые у себя на родине не закончили ни техникума, ни ПТУ. Все это иными словами - неквалифицированная миграция: продавцы, разные курьеры, доставщики еды", - подчеркнул Бурда. Поднять качество внешней миграции в Россию из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии - трех основных стран, из которых приезжают мигранты, по его мнению, можно только с помощью организованного набора. "Оргнабор - наиболее эффективный механизм для повышения качества внешней миграции. Речь, в частности, об организации поиска, отбора, предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов по конкретным заявкам работодателей в Россию", - подчеркнул эксперт. Также необходимо продолжать проверки и разъяснительную профилактику среди мигрантов, активно вводя их таким образом в правовое поле России, заключил Бурда.
https://ria.ru/20241105/migranty-1982017044.html
https://ria.ru/20241106/sovfed-1982149684.html
https://ria.ru/20241106/migrant-1982293388.html
россия
узбекистан
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_94f6f14c4d22fa424a13bbe8346ce165.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, узбекистан, таджикистан
Общество, Россия, Узбекистан, Таджикистан
Эксперт рассказал, как повысить качество трудовой миграции в Россию
Эксперт: организованный набор повысит качество трудовой миграции в Россию
ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Качество внешней трудовой миграции в РФ надо повышать за счет организованного набора - целенаправленного поиска, отбора и подготовки мигрантов по конкретным заявкам российских работодателей, заявил руководитель направления "Миграция" центра им. Столыпина ВШГУ РАНХиГС при президенте России Михаил Бурда.
"К сожалению, к нам не приезжают технологи и конструкторы. Квалифицированных рабочих тоже практически нет. Хочу вообще отметить колоссальный уровень снижения профессиональной подготовки и образования массовой миграции в Россию", - сказал он, выступая на Втором Русском экономическом форуме.
"По статистике 2% мигрантов вообще не имеют никакого образования, тем не менее они въезжают в Россию и получают патент. Зачем такие работники? А основная масса - более 60% - имеют только среднее образование, то есть это люди, которые у себя на родине не закончили ни техникума, ни ПТУ. Все это иными словами - неквалифицированная миграция: продавцы, разные курьеры, доставщики еды", - подчеркнул Бурда.
Поднять качество внешней миграции в Россию из Узбекистана
, Таджикистана
, Киргизии
- трех основных стран, из которых приезжают мигранты, по его мнению, можно только с помощью организованного набора.
"Оргнабор - наиболее эффективный механизм для повышения качества внешней миграции. Речь, в частности, об организации поиска, отбора, предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов по конкретным заявкам работодателей в Россию", - подчеркнул эксперт.
Также необходимо продолжать проверки и разъяснительную профилактику среди мигрантов, активно вводя их таким образом в правовое поле России, заключил Бурда.