Рейтинг@Mail.ru
Мельниченко рассказал о росте интереса в Китае к пензенским продуктам - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
11:13 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/melnichenko-1982381328.html
Мельниченко рассказал о росте интереса в Китае к пензенским продуктам
Мельниченко рассказал о росте интереса в Китае к пензенским продуктам - РИА Новости, 07.11.2024
Мельниченко рассказал о росте интереса в Китае к пензенским продуктам
Пензенская область наряду с экспортом индейки намерена наращивать поставки кондитерских изделий, снеков, напитков и сухого молока в Китай, где растет интерес к... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:13
2024-11-07T11:13
пензенская область
китай
пензенская область
сиань
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603684377_0:81:2004:1208_1920x0_80_0_0_40c48c2702fbf0b6765a9af1fa8de24e.jpg
ПЕНЗА, 7 ноя - РИА Новости. Пензенская область наряду с экспортом индейки намерена наращивать поставки кондитерских изделий, снеков, напитков и сухого молока в Китай, где растет интерес к пензенской продукции, заявил губернатор области Олег Мельниченко. "В Китайской Народной Республике растет интерес к пензенским продуктам. Это показала проведенная на прошлой неделе выставка-дегустация в городе Сиань, в которой участвовали 11 наших компаний. Китайские коллеги выразили надежду, что уже в следующем году товары пензенского производства пополнят ассортимент местных магазинов. Кроме экспорта индейки, будем наращивать поставки кондитерских изделий, снеков, напитков и сухого молока. Пусть как можно больше людей в мире знает, что пензенские продукты - это вкусно и полезно", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что группа компаний "Дамате" удвоила экспорт мяса индейки и утки в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, причем основная доля экспортных поставок была с предприятий в Пензенской области. "Совокупно с предприятий, расположенных в Пензенской и Ростовской областях, отправлено в КНР более 8 тысяч тонн продукции. При этом 80% от общего объема поставок индейки - с заводов, работающих в нашем регионе", - пояснил губернатор.
https://ria.ru/20241031/universitet-1981229648.html
китай
пензенская область
сиань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603684377_81:0:1917:1377_1920x0_80_0_0_c21e5d37dfd26993ddfb26f77805eca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, пензенская область, сиань, олег мельниченко
Пензенская область, Китай, Пензенская область, Сиань, Олег Мельниченко

Мельниченко рассказал о росте интереса в Китае к пензенским продуктам

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕНЗА, 7 ноя - РИА Новости. Пензенская область наряду с экспортом индейки намерена наращивать поставки кондитерских изделий, снеков, напитков и сухого молока в Китай, где растет интерес к пензенской продукции, заявил губернатор области Олег Мельниченко.
"В Китайской Народной Республике растет интерес к пензенским продуктам. Это показала проведенная на прошлой неделе выставка-дегустация в городе Сиань, в которой участвовали 11 наших компаний. Китайские коллеги выразили надежду, что уже в следующем году товары пензенского производства пополнят ассортимент местных магазинов. Кроме экспорта индейки, будем наращивать поставки кондитерских изделий, снеков, напитков и сухого молока. Пусть как можно больше людей в мире знает, что пензенские продукты - это вкусно и полезно", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что группа компаний "Дамате" удвоила экспорт мяса индейки и утки в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, причем основная доля экспортных поставок была с предприятий в Пензенской области.
"Совокупно с предприятий, расположенных в Пензенской и Ростовской областях, отправлено в КНР более 8 тысяч тонн продукции. При этом 80% от общего объема поставок индейки - с заводов, работающих в нашем регионе", - пояснил губернатор.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Пензенский вуз наладит студенческий обмен с китайскими институтами
31 октября, 19:51
 
Пензенская областьКитайПензенская областьСианьОлег Мельниченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала