https://ria.ru/20241107/melnichenko-1982381328.html

Мельниченко рассказал о росте интереса в Китае к пензенским продуктам

Мельниченко рассказал о росте интереса в Китае к пензенским продуктам - РИА Новости, 07.11.2024

Мельниченко рассказал о росте интереса в Китае к пензенским продуктам

Пензенская область наряду с экспортом индейки намерена наращивать поставки кондитерских изделий, снеков, напитков и сухого молока в Китай, где растет интерес к... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:13

2024-11-07T11:13

2024-11-07T11:13

пензенская область

китай

пензенская область

сиань

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 7 ноя - РИА Новости. Пензенская область наряду с экспортом индейки намерена наращивать поставки кондитерских изделий, снеков, напитков и сухого молока в Китай, где растет интерес к пензенской продукции, заявил губернатор области Олег Мельниченко. "В Китайской Народной Республике растет интерес к пензенским продуктам. Это показала проведенная на прошлой неделе выставка-дегустация в городе Сиань, в которой участвовали 11 наших компаний. Китайские коллеги выразили надежду, что уже в следующем году товары пензенского производства пополнят ассортимент местных магазинов. Кроме экспорта индейки, будем наращивать поставки кондитерских изделий, снеков, напитков и сухого молока. Пусть как можно больше людей в мире знает, что пензенские продукты - это вкусно и полезно", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что группа компаний "Дамате" удвоила экспорт мяса индейки и утки в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, причем основная доля экспортных поставок была с предприятий в Пензенской области. "Совокупно с предприятий, расположенных в Пензенской и Ростовской областях, отправлено в КНР более 8 тысяч тонн продукции. При этом 80% от общего объема поставок индейки - с заводов, работающих в нашем регионе", - пояснил губернатор.

https://ria.ru/20241031/universitet-1981229648.html

китай

пензенская область

сиань

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китай, пензенская область, сиань, олег мельниченко