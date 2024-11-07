Мельниченко рассказал о росте интереса в Китае к пензенским продуктам
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
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ПЕНЗА, 7 ноя - РИА Новости. Пензенская область наряду с экспортом индейки намерена наращивать поставки кондитерских изделий, снеков, напитков и сухого молока в Китай, где растет интерес к пензенской продукции, заявил губернатор области Олег Мельниченко.
"В Китайской Народной Республике растет интерес к пензенским продуктам. Это показала проведенная на прошлой неделе выставка-дегустация в городе Сиань, в которой участвовали 11 наших компаний. Китайские коллеги выразили надежду, что уже в следующем году товары пензенского производства пополнят ассортимент местных магазинов. Кроме экспорта индейки, будем наращивать поставки кондитерских изделий, снеков, напитков и сухого молока. Пусть как можно больше людей в мире знает, что пензенские продукты - это вкусно и полезно", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что группа компаний "Дамате" удвоила экспорт мяса индейки и утки в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, причем основная доля экспортных поставок была с предприятий в Пензенской области.
"Совокупно с предприятий, расположенных в Пензенской и Ростовской областях, отправлено в КНР более 8 тысяч тонн продукции. При этом 80% от общего объема поставок индейки - с заводов, работающих в нашем регионе", - пояснил губернатор.
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