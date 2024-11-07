https://ria.ru/20241107/mediakod-1982448326.html

Дугин призвал журналистов в СНГ выработать единый культурный медиакод

Дугин призвал журналистов в СНГ выработать единый культурный медиакод - РИА Новости, 07.11.2024

Дугин призвал журналистов в СНГ выработать единый культурный медиакод

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин призвал журналистов стран СНГ, Евразийского союза и дружественных РФ государств выработать единый... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:01

2024-11-07T16:01

2024-11-07T16:08

россия

александр дугин

снг

евразийский союз

медиа - общество

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин призвал журналистов стран СНГ, Евразийского союза и дружественных РФ государств выработать единый культурный медиакод для интеграции и сближения народов.В ходе сессии "Единый культурный медиакод и транснациональные медиапроекты" форума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" Дугин заявил, что, по его мнению, у стран СНГ сейчас нет единого медиакода, однако он необходим. "Так давайте же, коллеги, журналисты всех наших стран СНГ, стран Евразийского союза, всех наших дружественных республик, не только на прошлое опираться, но и на будущее, давайте этот наш единый культурный медиакод выработаем", - сказал философ на медиафоруме в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его мнению, стоит пригласить ведущих журналистов и представителей МИД государств СНГ, чтобы подписать соглашения и договориться об общем медиакоде. "Если у нас есть установка, медиаустановка на то, чтобы работать на сближение между нашими народами, между нашими культурами, религиями, этносами, у нас будет одна журналистика… Можно ведь договориться об определенном медиакоде, который будет работать на интеграцию и сближение наших народов, а не на разделение", - отметил Дугин. Он особо подчеркнул, что медиа в настоящее время может влиять на все сферы жизни, именно медиа "придает вид, образ, форму тому миру, тому обществу, в котором мы живем".

https://ria.ru/20241107/putin-1982387585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр дугин, снг, евразийский союз, медиа - общество