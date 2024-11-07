https://ria.ru/20241107/mask-1982528135.html

Маск грубо высказался о Шольце

Маск грубо высказался о Шольце - РИА Новости, 07.11.2024

Маск грубо высказался о Шольце

Американский предприниматель Илон Маск на фоне развала правящей коалиции Германии назвал канцлера Германии Олафа Шольца глупцом. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:37

2024-11-07T21:37

2024-11-07T21:37

в мире

германия

украина

олаф шольц

кристиан линднер

илон маск

хдс/хсс

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск на фоне развала правящей коалиции Германии назвал канцлера Германии Олафа Шольца глупцом. "Олаф - глупец", - написал Маск в социальной сети X, комментируя новость о развале правительства Германии и разговорах о досрочных выборах. В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку. Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.

https://ria.ru/20241107/germaniya-1982333441.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, илон маск, хдс/хсс